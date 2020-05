View this post on Instagram

7 Street: gastronomia potrzebuje czasu, aby wrócić na "stare tory" - Na branży gastronomicznej odcisnęło się piętno pandemii koronawirusa. Straty okazały się na tyle spore, że niestety nie każdy przetrwał ten kryzys. Gastronomiczny świat zaraz po 18 maja na pewno nie wróci do sytuacji zanim został zamrożony, ponieważ potrzebuje dużo więcej czasu, aby wrócić na "stare tory" - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Agnieszka Niewczas – Koordynator sieci franczyzowej 7 Street – Bar & Grill oraz Meet & Fit – Slow Food.