8 miast, do których Popeyes wejdzie w Polsce najpierw. Na jakie lokalizacje stawia?

Horecatrends: Popeyes wchodzi na polski rynek gastronomiczny gęsty o od ugruntowanych już graczy, wśród których jest KFC. Czy to wyzwanie? A może ułatwienie, bo konsumenci szukają nowych smaków?

Jerzy Tymofiejew: Rynek polski ma ogromny potencjał. Patrząc na centralną Europę jesteśmy wciąż na etapie rozwoju. W segmencie dań serwujących kurczaka, w Polsce jest tak naprawdę tylko jeden gracz, a dodatkowa konkurencja może przynieść klientom tylko same korzyści.

Nie chcemy się pozycjonować tak, jak konkurencja. Jesteśmy restauracją fast foodową, ale nasze dania przygotowywane są ze starannością i jakością godną slow foodów. Chcemy być trochę wyżej niż typowy QSR, ale dużo bardziej osiągalni niż marka premium. Widzimy siebie gdzieś pomiędzy. Pomaga nam w tym produkt, design, vibe, który jest dostarczony przez markę, i który wyróżnia nas na rynku.

Popeyes rozpocznie swoja działalność w Polsce od lokalu w galerii

handlowej. Czy kolejne będą również powstawać w galeriach?

Działamy od 6-7 miesięcy, chcieliśmy w tym roku otworzyć pierwsze lokale Popeyes w Polsce, więc naturalnym stało się wejście do galerii i wykorzystanie potencjału tych lokalizacji - w mocnych galeriach w 8 dużych miastach w Polsce. Są to miejsca, które mają zbudowaną infrastrukturę, są gotowe do adaptacji. Przygotowanie lokalu przy ulicy czy wolnostojącego zabiera dużo więcej czasu. W perspektywie dwuletniej pojawią się na pewno lokale przy ulicy czy wolnostojące typu drive-thru.

Coraz częściej myślimy o galeriach handlowych również jako o miejscu, gdzie można zjeść. W ostatnich latach pod tym względem nastąpiła spora zmiana…

Zgadza się. Galerie handlowe sporo przeszły. Covid wpłynął znacząco na ich działalność i przez chwilę był taki moment zawahania, co dalej z galeriami. Wszystko wskazuje jednak na to, że ruch w nich powraca, a pasaż Grunwaldzki jest tego dobrym przykładem. Teraz rozpoczęły się wakacje, ale w okresie szkolnym przychodzi tu mnóstwo młodych ludzi, którzy tu funkcjonują, spędzają czas.

To jest miejsce, które od godziny 10 do wieczora żyje. Tak wyglądają food courty w wielu wielkich miastach we flagowych centrach handlowych. Funkcja leisure nabiera coraz większego znaczenia w galeriach. Tu można przyjść popracować, pouczyć się, spotkać się ze znajomymi, iść do kina, na kręgle, plac zabaw i oczywiście dobrze zjeść.

7 lipca otworzy się Popeyes w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Potem będą lokale w Galaxy w Szczecinie i Złotych Tarasach w Warszawie. A kolejne lokalizacje?

Poza te trzy miasta w tym roku nie wyjdziemy na pewno. W przyszłym roku będziemy chcieli otwierać Popeyes w kolejnych miastach z największej dużej ósemki.

Jakie miasta należą do tej ‘’ósemki’’?

Wrocław, Szczecin, Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto oraz aglomeracja śląska.

Czy to będą lokale własne, czy franczyzowe?

W pierwszych dwóch latach chcemy skupić się na lokalach własnych. Dla nas to też jest nowa marka. Chcemy zbudować cały model operacyjny, model biznesowy i przygotować odpowiednie systemy i narzędzia do zarządzania. W momencie, gdy będziemy gotowi wyjdziemy z ofertą franczyzową.

Polacy kochają kurczaka. Popeyes to jednak dla nas nowa marka, nowe smaki np. frytki z przyprawą Cajun. Nawet nazwa jest wyzwaniem. Wymawia się ją, a nawet zapisuje na wiele sposobów. Czy wejście na polski rynek wymaga szerokiej akcji marketingowej?

W tym roku będziemy głównie skupiali się na social mediach - to jest zadanie Kuby Aleksandrowicza, Marketing Directora dla Popeyes w Polsce i Czechach. W przyszłym roku, gdy na rynku będzie 7-8 restauracji (wchodzimy też na rynek czeski) będziemy korzystali z szerokiego wachlarza mediów.

Patrząc na tę kwestię od strony społecznej, dorasta - również tym sensie, że decyduje o swoich wydatkach - całe pokolenie, które od zawsze pamięta głównie lokale sieciowe, lokale fast food. Może to dla nich będzie ta normalna, codzienna gastronomia, a autorskie lokale będą niszowe.

Dla obecnych nastolatków wyjście z przyjaciółmi do restauracji typu fast food jest czymś naturalnym, zwyczajnym. Ci ludzie wychowali się w takim otoczeniu. Dorastali w nim, a wraz z nimi rosły popularne marki gastronomiczne. W Polsce ciągle jeszcze nie osiągnęliśmy poziomu nasycenia powierzchnią handlową przypadającą na jednego mieszkańca, jak jaka jest np. w Zachodniej Europie.

To samo dotyczy gastronomii ulicznej - europejskie ulice są bardziej komercyjne w porównaniu z naszymi. Mamy po kilka miejsc w kilku miastach, gdzie rozwinięta jest funkcja handlowa, ale poza tym nie ma u nas kultury kupowania na ulicach. Jesteśmy przyzwyczajeni do galerii handlowych, rozwijają się retail parki, ale ulice handlowe to wciąż nie są te ulice, które widzimy na Zachodzie.

Gastronomia ma opinię lidera we wprowadzaniu automatyzacji, nowych

sposobów płatności. Czy Popeyes też się wpisuje w ten trend?

Tak, w Pasażu Grunwaldzkim Popeyes otworzy się z pięcioma kioskami sprzedażowymi do zamówień i płatnością kartą, ale pozostawiamy też możliwość zamówienia u pracownika i płatności gotówką.

Czy pierwszy w Polsce Popeyes będzie dostępny również w opcji z dostawą?

Wchodzimy we współpracę z głównymi graczami z puli agregatorów, które funkcjonują na rynku polskim. We wszystkich restauracjach, które otworzą się w tym roku chcemy wprowadzać opcję delivery, nawet w centrum handlowym.

Od jakich dań zacząć poznawanie menu Popeyes? Od flagowego Chicken Sandwich?

Na pewno warto. Zachęcam do spróbowania Chicken Sandwich w wersji podstawowej, ale i deluxe czy z colesławem. Polecam również Tenders, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, gdy jadłem je pierwszy raz w Popeyes. Były tak soczyste, a przy tym tak chrupiące, że od razu chciałem wiedzieć, jak to jest przygotowywane. No i oczywiście nasze frytki Cajun, charakteryzujące się aromatycznym smakiem, dzięki nietypowej mieszance przypraw.

Dziękuję za rozmowę.