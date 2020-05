99 procent rabatu dla kieleckich restauratorów na uruchomienie ogródka letniego

Prezydent Kielc proponuje wprowadzenie 99-procentowego rabatu dla przedsiębiorców na uruchomienie ogródka letniego. Chcemy wyjść naprzeciw restauratorom; dla wielu z nich to być albo nie być – powiedział Bogdan Wenta.

Autor: PAP Data: 11 maja 2020 14:29

Wenta zwrócił uwagę, że ogródki letnie w okresie wakacyjnym cieszą się wielką popularnością. Podkreślił, że w znaczny sposób ożywiają miasto, a w związku z aktualną sytuacją i stanem epidemii, działalność restauratorów została w znaczący sposób ograniczona.

"Kolejne elementy "odmrażania" gospodarki mają wiązać się z możliwością działalności lokali gastronomicznych na miejscu - z wykorzystaniem powierzchni zewnętrznych. 1 grosz za 1 metr kwadratowy za jeden dzień - to nasza propozycja. Chcemy wyjść naprzeciw restauratorom; dla wielu z nich to być albo nie być. To element, który w znaczny sposób ożywia nasze miasto. Ma też bez wątpienia znaczenie gospodarcze" - dodał prezydent Kielc.

Wenta liczy, że taka forma pomocy zachęci do otwarcia ogródka również tych restauratorów, którzy do tej pory, w poprzednich latach, z tej możliwości nie skorzystali. "Pragniemy, by miasto tętniło życiem i sprawić, by mieszkańcy mieli gdzie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Oczywiście, jeśli tylko wytyczne sanitarne na to pozwolą" - dodał.

Rabatowa opłata, wynosząca 1 grosz za 1 mkw. za jeden dzień, obowiązywałaby do końca października 2020 r.

Projekt uchwały w tej sprawie ma znaleźć się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.