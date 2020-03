Adam Chrząstowski: gastro to bardzo nieprzewidywalny biznes. Mało kto się zabezpieczył

- Nie od dzisiaj wiadomo, że gastro to bardzo nieprzewidywalny biznes i bardzo duża jego część ciągle balansuje na krawędzi. Mało kto zabezpieczył się na okoliczność, która na nas spadła - mówi Adam Chrząstowski, szef kuchni i konsultant kulinarny.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 19 marca 2020 09:20

Jak podkreśla Adam Chrząstowski, zamknięcie restauracji to ogromny cios dla całej branży.

- Naszą dziedzinę można porównać do swoistego papierka lakmusowego całej gospodarki. Zarówno hossa jak i bessa natychmiast przekłada się na kondycję restauracji, bo jesteśmy zależni od dobrobytu naszych gości. W przypadku epidemii doszedł jeszcze czynnik bezpieczeństwa wszystkiego co związane z żywieniem, turystyką i eventami. Nie od dzisiaj wiadomo, że gastro to bardzo nieprzewidywalny biznes i bardzo duża jego część ciągle balansuje na krawędzi. Mało kto zabezpieczył się na okoliczność, która na nas spadła. Mam na myśli procedury, zabezpieczenie finansowe i ubezpieczenia. Na dodatek, system, w którym przyszło nam żyć i pracować również nie jest przygotowany na obecną katastrofę. Trudno w tej chwili oszacować straty, zależy to od tego jak długo potrwa taka sytuacja. Na pewno długi będzie też proces powrotu do 'normalności'. Wiele firm, szczególnie tych pozbawionych zaplecza i zabezpieczenia finansowego nie przetrwa. Za tym pójdzie masa zwolnień. Skończy się okres prosperity, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach - mówi Adam Chrząstowski.

- Z drugiej strony liczę na oczyszczenie sytuacji i swoistą nauczkę na przyszłość. Ci którzy przetrwają być może zabezpieczą się na czarną godzinę. Chciałbym bardzo, aby kilka graniczących z patologią zjawisk, związanych głównie z zatrudnieniem odeszło do lamusa - dodaje.

Restauracje mogą świadczyć usługi dowozu posiłków. - Zawsze to coś. Wygrają jak zawsze Ci, którzy mają największą zdolność adaptacji do bieżącej sytuacji. Dowóz czy sprzedaż na wynos, szczególnie tych firm, których koszty stałe związane są z dużą i drogą powierzchnią konsumpcyjną, na pewno nie pozwoli pokryć wszystkich kosztów, jednak zmniejszy skalę strat. Firmy żyjące z dowozów oraz pośrednicy tychże będą przeżywały okres prosperity. Zapotrzebowanie na taką usługę, będzie rosło w miarę przejadania zapasów z domowych spiżarni i oswajania się ze strachem przed zarażeniem - mówi nasz rozmówca.

Jakie działania powinien podjąć rząd aby wesprzeć sektor gastro?

- Wydaje mi się, że działania wobec sektora gastronomicznego należy oprzeć na ochronie pracowników i samych firm. Pamiętajmy o tym ile mamy w gastronomii ludzi na samozatrudnieniu. Mam na myśli wakacje w płatnościach ZUS i płatności kosztów związanych z leasingiem i kredytami. Nie chodzi mi o odkładanie terminu płatności, bo będą się one nawarstwiać, ale ich zamrożenie na czas wyjątkowej sytuacji. Przydałaby się pomoc tym, którzy ponieśli straty, a nie byli na nie przygotowani poprzez zasiłki oraz nieoprocentowane pożyczki. Myślę tutaj o działaniach rządu i instytucji skarbu państwa – spółki, agencje rządowe, banki. Każdy cywilizowany kraj powinien mieć w skarbcu tego typu rezerwy. Chciałbym, aby ta sytuacja była momentem, kiedy nastąpią systemowe zmiany redukujące szarą strefę, śmieciowe umowy i umawianie się na gębę. Ludzie z tego obszaru tracą teraz najwięcej, gdyż nie mają nawet podstaw formalnych do starań o jakiekolwiek rekompensaty. Wypadałoby pomyśleć o funduszu kryzysowym dla przedsiębiorców. Chociaż tutaj wolałbym aby nie był on w gestii rządu ale jakiejś prężnej organizacji zrzeszającej gastronomików - podsumowuje Adam Chrząstowski.