Adam Pieńkowski, McDonald's: ekologia pozwala na obniżenie kosztów

„Do 2025 będziemy korzystać wyłącznie z opakowań wytworzonych ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych czy z recyclingu” - przekonuje dyrektor generalny McDonalds's Polska Adam Pieńkowski w wywiadzie dla Forbes.pl.

Autor: Forbes.pl Data: 30 września 2021 15:02

Jak zaznaczył w rozmowie z portalem forbes.pl Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonadls's Polska, firma do 2030 r. chce obniżyć emisję dwutlenku węgla o 36% z biur i o 31% w łańcuchu dostaw.

Ostatecznym celem jest uzyskanie neutralności klimatycznej.

Ekologiczna strategia McDonald’s

Na pytanie, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań jest dla firmy opłacalne, Adam Pieńskowski odpowiada: "Jesteśmy odpowiedzialną firmą i chcemy być liderem zmian. Jednocześnie nasza ekologiczna strategia ma konkretny wymiar ekonomiczny. Obieg zamknięty, do którego dążymy, pozwala na obniżenie kosztów. To samo dotyczy skracania łańcuchów dostaw poprzez stawianie na lokalnych dostawców".

Weganizm i wegetarianizm a oferta McDonald's

Weganizm i wegetarianizm to modne trendy żywieniowe, związane także z troską o klimat.

- Zdajemy sobie sprawę, że hodowla bydła niesie ze sobą negatywny wpływ dla środowiska, ale robimy wszystko, żeby go ograniczać. Podchodzimy do tego wyzwania dwutorowo. Z jednej strony wprowadzamy do oferty bezmięsne propozycje, które cieszą się popularnością wśród gości. Globalnie pracujemy też nad alternatywami dla mięsa, między innymi w partnerstwie z Beyond Meat - mówi Pieńkowski

Jak dodaje, z drugiej strony pracujemy nad obniżeniem emisyjności hodowli prowadzonych przez naszych dostawców.