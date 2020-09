Agnieszka Sutryk, 7 Street – Bar & Grill oraz Meet & Fit: Kryzys nas wzmocnił

- Na całej branży gastronomicznej odcisnęło się piętno pandemii koronawirusa. Straty okazały się na tyle spore, że niestety nie każdy przetrwał ten kryzys. Jak okazało się po 18 maja nie wszyscy mogli wrócić do sytuacji zanim rynek został zamrożony. Na rekonwalescencję potrzeba znacznie dużo więcej czasu - mówi Agnieszka Sutryk, koordynator sieci franczyzowej 7 Street – Bar & Grill oraz Meet & Fit – Slow Food.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 22 września 2020 08:38

- W czasie pandemii nie daliśmy się ponieść panice, tylko szukaliśmy najkorzystniejszego planu działania. Z każdego złego, czy dobrego doświadczenia można wyciągnąć zawsze jakieś wnioski. Kryzys w pewnym aspekcie wpłyną negatywnie na cały biznes gastronomiczny, ale również nas wzmocnił. Nauczyliśmy się tego, że nic nie jest niemożliwe i nawet w lockdownie startowaliśmy z nowymi markami. Głównie skupiliśmy się na udoskonaleniu systemu dostaw we wszystkich sieciach i poszerzeniu ich o dodatkowe procedury związane z #bezpiecznadostawa, tak aby klienci bez obaw mogli zamawiać dalej od nas jedzenie. Nasze restauracje od 13 marca świadczyły usługę poprzez dostawę i odbiór własny. Większość lokali w pierwszych tygodniach obostrzeń generowała podobne dochody z dostaw, jak przy normalnym funkcjonowaniu - mówi Agnieszka Sutryk.

I dodaje: - Po 18 maja nie wiedzieliśmy co nasz czeka, wszystko zależało od tego jak klienci odnajdą się w nowej rzeczywistości, która dla nich, jak i dla nas była zupełnie nieznana. Zauważyliśmy, że oczekiwania gości względem socjalizacji, która jest główną potrzebą związaną z wyjściem do restauracji przez odległość i pozostałe środki bezpieczeństwa, do których musieliśmy się stosować została w pełni zaspokojona - zapewnia Agnieszka Sutryk.

Jej zdaniem w obecnej sytuacji ciężko jest przewidzieć co czeka gastronomię w perspektywie kolejnych miesięcy i jak będzie wyglądał postcovidowy gastronomiczny świat. - Wiadomo jest, że gastronomia to spory rynek w Polsce. Według GUS w 2018 r. wartość całej branży wynosiła około 33 mld zł. W czasie pandemii trudno jednak jest stwierdzić, czy w ogóle uda się wrócić do stanu „poprzedniego”. Niestety sytuacja może jeszcze się pogarszać. Według Barometru przygotowanego przez EFL najszybciej negatywne skutki zaczną odczuwać najmniejsi przedsiębiorcy. Przy nadziei trzyma nas możliwość dostaw, która, jeżeli nie ulegnie zmianie, pomoże utrzymać obroty na satysfakcjonującym poziomie. Ciężko jest stwierdzić ile potrwa odbudowa gospodarki, wszystko zależne jest jak długo będziemy sparaliżowani przed pandemię, oraz jak zostaniemy wsparci przez Rząd - dodaje.