Al dente by Makarun Premium zadebiutuje w Nowych Czyżynach

Dział najmu właściciela krakowskiego obiektu Nowe Chyżyny podpisał właśnie umowę z właścicielem marki Makarun Premium. Restauracja zajmie lokal o powierzchni 35 m kw. GLA.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 14 stycznia 2021 09:35

- Nowa odsłona Makaruna tj. Al dente by Makarun Premium z pewnością uczyni nasz pierwszy punkt w krakowskich Nowych Czyżynach ciekawszym, nawiązującym mocniej do kultury kulinarnej Włoch, ekologicznym i z nowymi rozwiązaniami. Naszym celem jest ulepszenie produktu wizualnie i operacyjnie, co przede wszystkim ma podnieść finalną atrakcyjność usługi. Prowadząc badania customer experience oraz wprowadzając nową technologię, chcemy pozyskać nowe grupy klientów oraz zaprezentować prawdziwie zdrowy fast food - mówi Marcin Szworak, właściciel marki Al dente by Makarun.

– Makarun, który u nas pojawi się w odsłonie Premium to jeden z najciekawszych konceptów gastronomicznych na rynku, który dynamicznie rozwija się w ostatnich latach. Marka lokuje się w najlepszych centrach handlowych w całej Polsce. Ma także restauracje w USA i w Dubaju. Cieszy nas, że w planach rozwoju nie zabrakło także Nowych Czyżyn - mówi Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager Newbridge.

Jak podkreśla przedstawicielka Newbridge, nowa restauracja dopełni obecną propozycję. - Oferta gastronomiczna Nowych Czyżyn to dziś 13 restauracji i kawiarni, w tym m.in. KFC, Domino's Pizza, Sevi Kebab, Silver Dragon, ale także kawiarnie i cukiernie m.in. Nakielny czy Krakowskie Wypieki. Makarun idealnie wpasowuje się w ten mix, uzupełniając menu o dania zainspirowane niezwykle popularną w Polsce kuchnią włoską - mówi.

Otwarcie Al dente Makarun Premium wstępnie zaplanowane jest na I kwartał 2021 roku.