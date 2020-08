AmRest: Delivery jednym z kluczowych filarów rozwoju. Testujemy shadow kitchen

View this post on Instagram

Bielscy radni zwolnili gastronomię z opłat za koncesje alkoholowe Rada miejska w Bielsku-Białej zwolniła z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, których dotknęły skutki pandemii Covid-19. Zwrócona zostanie im też część pobranych opłat – podały w środę służby prasowe magistratu. #bielskobiala #gastronomia #horeca #restauracja #restauracje #jedzenie #alkohol #koncesja #samorząd #wsparcie #wsparciedlagastro #horecatrends