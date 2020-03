AmRest: Jak działają restauracje? Które zostały zamknięte?

AmRest poinformował serwis horecatrends.pl, że wszystkie jego lokale w cantrach handlowych i kawiarnie Starbucks zostały zamnięte. Reszta restauracji działa na zmienionych zasadach.

Autor: Anna Wrona/Horecatrends.pl Data: 15 marca 2020 11:08

W piątek wieczorem, 13 marca, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zawieszona zostaje działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki. (Zob. Premier zawiesza działalność wszystkich restauracji i pubów).

O aktualną dostępność punktów gastronomicznych serwis horecatrends.pl zapytał AmRest, operatora marek takich jak KFC, Burger King, Pizza Hut czy Starbucks.

- Zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i gości traktujemy jako rzecz nadrzędną. Absolutnie rozumiemy, iż w obecnej sytuacji priorytetem jest powstrzymanie procesu rozprzestrzeniania się koronawirusa i bezwzględnie stosujemy się do rozporządzenia MZ oraz wytycznych przekazanych przez organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne - informuje AmRest w oświadczeniu przesłanym redakcji horecatrends.pl

Jak podaje spółka, wszystkie lokale w centrach handlowych zostały zamknięte.

W pozostałych natomiast jest możliwość odbioru zamówienia na wynos.

Jak to wygląda w praktyce? Klienci są informowani, że mogą wejść do restauracji tylko w celu zamówienia i odbioru posiłku. Marki oferują również możliwość odebrania posiłku z okienka drive through.

- Obsługujemy zamówienia z dostawą do domu. W obecnej sytuacji oferujemy usługę bezkontaktowego dostarczania posiłków pod drzwi klienta, promujemy także opcje płatności online. Torby, samochody dostawcze, jak i sprzęty do płatności są na bieżąco dezynfekowane. Usługi te są świadczone z zachowaniem rygorystycznych środków bezpieczeństwa i higieny. Jest to nowa, wyjątkowa sytuacja, będziemy więc obserwować pracę restauracji i reagować na bieżąco aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym gościom i pracownikom - podaje AmRest.

Spółka potwierdziła też, że wszystkie kawiarnie Starbucks zostały zamknięte do odwołania. Serwis horecatrends.pl poinformował o tym w artykule: Kawiarnie nieczynne do odwołania. Starbucks, Costa Coffee i Green Caffe Nero wydają oświadczenia