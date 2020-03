AmRest liczy na wzrost zamówień w dostawach do domu w czasie koronawirusa

Grupa AmRest, prowadząca sieć restauracji, liczy, że w okresie epidemii koronawirusa rozwijać się będą usługi dostaw do domu - informuje Adam Mularuk, odpowiedzialny za marki franczyzowe AmRest - podaje PAP.

Autor: PAP Data: 16 marca 2020 15:28

"Sytuacja jest dynamiczna. Na bieżąco dostosowujemy nasze zasady funkcjonowania, stosując się do standardów oraz norm proponowanych przez WHO i władze lokalne, by zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Spółka przygotowała scenariusze na wypadek rozwoju wirusa COVID-19 i w zależności od sytuacji będzie realizować na bieżąco kolejne działania. Powołaliśmy również specjalny, wewnętrzny zespół, który stale monitoruje sytuację i koordynuje wdrażanie stosownych środków zapobiegawczych" - powiedział PAP Biznes Adam Mularuk.

Jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze związane z rozwojem epidemii, w tym na wypadek eskalacji sytuacji. Będziemy się na bieżąco dostosowywać do zaleceń i warunków" - dodał.



Adam Mularuk wskazał, że rozprzestrzenianie się koronawirusa może wpłynąć na wyniki grupy, ale jest za wcześnie, by oszacować realne skutki, jakie przyniesie obecność COVID-19 w Polsce czy Europie.



"Na pewno sprzedaż przeniesie się w tym czasie do kanału online, zwłaszcza, kiedy większość ludzi przesiaduje w domach. Kanał dostawy do domu jest od lat strategicznym filarem AmRest, który mamy bardzo dobrze rozwinięty i przygotowany na dużą liczbę zamówień" - ocenił Mularuk.



"Przeszkoliliśmy pracowników restauracji. Mamy przygotowane zasady przygotowywania jedzenia na wynos. Mamy przygotowane restauracje, które świadczą usługi dostaw. Możemy wydłużyć obszary dostaw, by obejmować całe miasta i okolice. Już teraz widzimy wzrost zamówień w dostawie w krajach europejskich. Klienci coraz częściej wybierają tę formę zamawiania jedzenia. Zarówno na poziomie infrastruktury logistycznej, jak i przygotowania restauracji mamy to przećwiczone" - powiedział dyrektor.



"Ludzie jeść muszą, więc branża, w której działamy, ma szansę funkcjonować nawet w trakcie epidemii. Możemy zapewnić bezpieczne warunki dostarczania posiłków, gdy klienci będą w domach" - dodał.



Mularuk poinformował, że w obliczu epidemii AmRest zapewnił sobie duże zapasy towarów, przygotowuje jeszcze dostawców zastępczych.



Polski rząd zdecydował się na wprowadzenie od soboty, 14 marca, stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zdecydowano m.in. o czasowym ograniczeniu działalności galerii handlowych oraz o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, klubów, pubów, barów, pozostawiając możliwość świadczenia usług na wynos. Podobne decyzje podejmują też inne europejskie kraje.



Jak poinformowała PAP Biznes spółka, w Polsce wszystkie lokale w centrach handlowych zostały zamknięte. W pozostałych natomiast jest możliwość odbioru zamówienia na wynos. Klienci są informowani, że mogą wejść do restauracji tylko w celu zamówienia i odbioru posiłku.



Spółka oferuje również możliwość odebrania posiłku z okienka "Drive Through". Obsługuje zamówienia z dostawą do domu. Jak podano, w obecnej sytuacji oferowana jest usługa bezkontaktowego dostarczania posiłków pod drzwi klienta, promowane są także opcje płatności online. Jak dodano, usługi są świadczone z zachowaniem rygorystycznych środków bezpieczeństwa i higieny.



Grupa AmRest jest zadowolona z wyników testów działających w Polsce wirtualnych restauracji, tzw. shadow kitchen.



"Testujemy trzy marki wirtualne i mamy w planach kolejne. Przewidujemy kilka otwarć, które pomogą nam zapewnić dostępność produktów zarówno marek franczyzowych, jak i marek własnych. To jest nasz priorytet" - powiedział dyrektor Mularuk.



"Tzw. shadow kitchen to koncept, który przewiduje budowę restauracji bez sali gastronomicznej, tylko z zapleczem niedostępnym dla klientów. Lokal jest wtedy mniejszy i można go otworzyć w innych miejscach niż restauracje. Shadow kitchen bazuje na zamówieniach online, jesteśmy w stanie szybciej dostarczać produkt do domu i zwiększyć ofertę marek, bo na jednym zapleczu kuchennym jesteśmy w stanie przygotowywać produkty np. dla KFC, Burger King i Pizza Hut. Kanały online i delivery są jednym z kluczowych filarów rozwoju firmy, więc bardzo mocno koncentrujemy się na jego dalszym, dynamicznym rozwoju" - dodał.



Poza rozwojem kanału dostaw, priorytetem w tym roku jest też wdrożenie modelu franczyzowego.



"Planujemy rozwijać poprzez franczyzę markę Sushi Shop w Europie Zachodniej i wdrażać model franczyzowy dla Pizza Hut w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział dyrektor.



Mularuk poinformował, że w 2020 roku AmRest będzie kontynuować integrację przejętych aktywów i restrukturyzację portfela, by stale poprawiać efektywność.



Grupa AmRest prowadzi sieć restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz innych krajach Azji.



Na koniec 2019 roku grupa zarządzała siecią ponad 2,3 tys. restauracji (m.in. KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King, La Tagliatella), z czego ponad 550 lokali jest w Polsce.