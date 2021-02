AmRest miał w IV kw. 23,9 mln euro straty netto

AmRest miał w czwartym kwartale 2020 roku 23,9 mln euro straty netto wobec 38,7 mln euro zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 28,9 mln euro wobec zysku przed rokiem na poziomie 32,6 mln euro.

26 lutego 2021

EBITDA AmRestu wyniosła 46,9 mln euro wobec 128 mln euro rok wcześniej.



Marża EBITDA spadła w IV kwartale do 11,8 proc. z 24,2 proc. w IV kwartale 2019 roku.



Przychody AmRestu spadły do 397,5 mln euro z 529 mln euro przed rokiem i były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.



W całym 2020 roku strata netto grupy AmRest wyniosła 183,7 mln euro wobec 66,9 mln euro zysku w 2019 roku. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 142,5 mln euro wobec zysku przed rokiem na poziomie 105,6 mln euro.



EBITDA spadła do 201,7 mln euro z 394,4 mln euro rok wcześniej (spadek o 48,8 proc. rdr).



Jak podano, EBITDA wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w 2020 roku 126,8 mln euro (marża EBITDA 18,5 proc.). Wynik EBITDA dywizji "Europa Zachodnia" wyniósł 38,3 mln euro (marża 6,6 proc.).



Z kolei w Rosji spółka zanotowała 30,8 mln euro EBITDA (marża 20,2 proc.), a na rynku chińskim EBITDA wyniosła 23,2 mln euro (marża 30,3 proc.).



Przychody spółki wyniosły w 2020 roku 1.522,9 mln euro, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 1.961,5 mln euro.



W związku z restrykcjami epidemicznymi i zamknięciem części restauracji, spółka koncentrowała się w ubiegłym roku na wydawaniu posiłków na wynos, z dostawą i drive-through. 64 proc. jej sprzedaży w ubiegłym roku pochodziło z tych kanałów w porównaniu do 45 proc. w 2019 r.



Na koniec grudnia AmRest zarządzał siecią 2.337 restauracji. W ubiegłym roku spółka otworzyła 88 nowych restauracji, mniej niż w poprzednich latach.