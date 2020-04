AmRest: musimy dostosować sposób funkcjonowania do nowych okoliczności

- Dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa, w dodatku na tak ogromną skalę, postawiło nie tylko biznes, ale i całe narody w zupełnie nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień musimy zmienić nasze codzienne nawyki i dostosować swój sposób funkcjonowania do nowych okoliczności - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Izabela Winsztal, PR Manager AmRest.

- Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, nasze restauracje (KFC, Pizza Hut, Burger King) oferują obecnie sprzedaż posiłków w formie na wynos, w dostawie lub drive thru. Również w wybranych kawiarniach Starbucks udostępniamy możliwość zakupu kawy na wynos przez specjalne okienko. Koncentrujemy się więc na zapewnieniu klientom bezpiecznych usług i produktów za pośrednictwem dostępnych kanałów sprzedaży. Opcja dostawy może być również realizowana z restauracji zlokalizowanych w centrach handlowych, co dodatkowo zwiększa nasze możliwości, jeśli chodzi o obszar dowozu - zapewnia ekspertka AmRest.

Każda forma tych działalności odbywa się przy zachowaniu rygorystycznych środków bezpieczeństwa i higieny.

- Uważamy, że kontynuacja dostarczania żywności przez różne podmioty, w tym restauracje, odgrywa istotną rolę w obecnej sytuacji, zarówno z perspektywy społecznej, jak i przedsiębiorstwa. Wysyła to jasny sygnał do społeczeństwa, że biznes w tych trudnych czasach funkcjonuje, dając pracę i zapewniając podstawowe potrzeby. To podejście wymaga też dostosowania odpowiedniej komunikacji. Należy bowiem zapewnić, że restauracje ściśle trzymają się określonych procedur i standardów, a sam proces dostawy jest obecnie jedną z bezpieczniejszych możliwości zakupu żywności. W tym celu wprowadziliśmy m.in. specjalną opcję bezkontaktowego odbioru – tzn. płatność odbywa się przez internet, a kurier dostarcza gotowe zamówienie pod drzwi - przyznaje.

I zapewnia, że klienci chętnie z tej możliwości korzystają.

- Jednocześnie angażujemy się w akcję dowożenia posiłków dla personelu kilkudziesięciu szpitali w Polsce. Łącznie, restauracje KFC, Pizza Hut, Burger King oraz kawiarnie Starbucks, przekazały ponad 20 tysięcy posiłków, a AmRest został partnerem strategicznym akcji #WzywamyPosilki. Pozytywne bodźce są nieocenione w tym trudnym i wymagającym czasie dla nas wszystkich - dodaje Izabela Winsztal.