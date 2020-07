AmRest: otwarto już 94 proc. restauracji grupy

View this post on Instagram

Władze Gliwic do połowy lipca ograniczą ruchu samochodów w ścisłym, historycznym centrum miasta, aby mogły tam powstać ogródki gastronomiczne miejscowych restauracji. Ma to wesprzeć lokalnych przedsiębiorców dotkniętych stratami związanymi z epidemią. Dotąd wydano zgody dla 23 ogródków 👍 . #ogródkipiwne #ogrodkigastronomiczne #gastro #gastrotrends #koronawirus #gliwice #coronavirus #restauracje #restaurants #horeca #horecatrends