AmRest po 11 latach zmienia siedzibę

AmRest po wielu latach zmienia swoją siedzibę. W nowym budynku Skanska firma wynajmuje około 7 tys. mkw. Kompleks Centrum Południe to pierwsza inwestycja biurowa we Wrocławiu, która będzie ubiegać się o prestiżowy certyfikat WELL.

Autor: horecatrends.pl Data: 27 lipca 2020 12:14

– Po 11 latach firma AmRest przenosi swoje wrocławskie biuro. Nowoczesna i przestronna powierzchnia biurowa w Centrum Południe doskonale odpowiada naszym potrzebom. Cieszy nas także świetna lokalizacja, która pozwala na dotarcie do biura z innych rejonów miasta, zarówno samochodem, jak i za pomocą transportu publicznego. Dodatkowym atutem miejsca jest bliskość do dworca oraz lotniska – powiedziała Izabela Winsztal PR manager w AmRest.

– Nie pierwszy raz mamy przyjemność współpracować z AmRest w zakresie tworzenia ich nowego biura. Bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń, zarówno pod względem rozwiązań technologicznych, jak i jakości środowiska pracy, której dodatkowym wyróżnikiem jest możliwość korzystania z tarasów na 6 piętrze budynku. Zastosowane w budynku technologie np. wdrażany system Connected by Skanska czy rozwiązania w zakresie wentylacji budynkowej zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne pracujących w nim osób – mówi Aleksandra Kalina, negocjator ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska, odpowiedzialna za Centrum Południe. – Bardzo ważne było dla nas także wykreowanie atrakcyjnych przestrzeni usługowych oraz przyjaznego otoczenia budynku, dlatego 25% powierzchni działki zaaranżowano jako ogólnodostępne tereny zielone– dodaje Aleksandra Kalina.

Centrum Południe będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie budynkiem Skanska we Wrocławiu, gdzie duży nacisk położony został na wdrożenie zielonych rozwiązań związanych m.in. z ponownym wykorzystaniem wody szarej i deszczowej. W trosce o zapewnienie najlepszego komfortu pracownikom, budynek został zaprojektowany tak, aby 95% powierzchni było doświetlone światłem dziennym

Aktualnie realizowany przez Skanska budynek jest pierwszym etapem kompleksu biurowego. W ramach projektu zadbano o to, aby otoczenie biurowca stanowiło przestrzeń wspólną do relaksu i rekreacji. Użytkownicy biur oraz okoliczni mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z kawiarni, spędzić czas przy fontannie, cieszyć się z uroków małej architektury, sztuki oraz terenów zielonych.

Centrum Południe to pierwszy biurowiec we Wrocławiu, który będzie ubiegać się o certyfikat WELL, przyznawany przez International WELL Building Institute (IWBI). To system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku, biorąc przy tym pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi.

Kompleks będzie wyposażony w system operacyjny Connected by Skanska, integrujący w aplikacji mobilnej zarządzanie różnymi funkcjami budynku i umożliwiający bezkontaktowe poruszanie się po nim, co jest szczególnie ważne w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń epidemiologicznych. W budynku, nie trzeba będzie używać tradycyjnych kart dostępu, wjazd do garażu odbywać się będzie przy użyciu czytników tablic rejestracyjnych, a goście mogą odwiedzać biuro bez konieczności rejestrowania się w recepcji. System usprawnia również najemcom kontakty z zarządcą budynku oraz pozwala na informowanie pracowników o bieżących działaniach najemców usługowo-handlowych.