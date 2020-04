AmRest przekazuje posiłki do szpitali oraz wspiera Banki Żywności

AmRest, operator sieci restauracji KFC, Pizza Hut, Burger King oraz kawiarni Starbucks, od marca dostarcza darmowe posiłki do szpitali w kilkudziesięciu miastach w Polsce, by wesprzeć personel medyczny zaangażowany w walkę z koronawirusem. Do tej pory firma przekazała medykom ponad 25 tysięcy posiłków. Jednocześnie spółka kontynuuje walkę z marnowaniem jedzenia, we współpracy z Bankami Żywności.

