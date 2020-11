AmRest: realizujemy zgodnie z założeniami plan otwarcia w tym roku 80-90 restauracji

AmRest podtrzymuje plan otwarcia w tym roku 80-90 restauracji brutto. Tegoroczne nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 80 mln euro, a w przyszłym roku wzrosnąć do ok. 120 mln euro - poinformowali przedstawiciele zarządu.

Autor: PAP Biznes Data: 13 listopada 2020 06:28

"Realizujemy zgodnie z założeniami plan otwarcia w tym roku 80-90 restauracji brutto" - powiedział prezes Mark Chandler podczas czwartkowej telekonferencji wynikowej.



Od początku roku otwarte zostały 73 lokale, a w samym trzecim kwartale grupa otworzyła 33 restauracje w porównaniu do 51 rok wcześniej i 9 w drugim kwartale.



Na koniec września sieć AmRestu liczyła 2.338 lokali. 98 proc. z nich, czyli ok. 2.300, było otwartych na koniec kwartału wobec ok. 2.150 na koniec czerwca.



Jak podano, obecnie otwartych jest 90 proc. lokali.



Po trzech kwartałach 2020 roku CAPEX AmRestu wyniósł 67,2 mln euro w porównaniu do 157,7 mln euro przed rokiem.



Eduardo Zamarripa, członek zarządu, poinformował, że w całym roku CAPEX grupy może wynieść ok. 80 mln euro.



Prezes Mark Chandler dodał, że w przyszłym roku nakłady mogą wynieść ok. 120 mln euro.



Spółka podała, że wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach (LFL), wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wzrósł w trzecim kwartale do 86,6 proc. z 67,7 proc. kwartał wcześniej.



W listopadzie wskaźnik wynosi ok. 70 proc.



"Ten wskaźnik jest dużo lepszy niż wiosną. W kwietniu wynosił nawet poniżej 50 proc." - powiedział Peter Kaineder, dyrektor ds. strategii.



Przedstawiciele spółki poinformowali, że jednymi z głównych zadań jest kontrola kosztów i utrzymanie gotówki.



Sytuację finansową grupy poprawić ma ogłoszona w październiku sprzedaż udziałów w Glovo.



Od przyszłego roku AmRest chce współpracować w Polsce w kanale delivery z nowymi agregatorami.