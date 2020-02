AmRest: skupiamy się na tworzeniu radosnego miejsca pracy

- Szczęście w pracy ma zdecydowanie duże znaczenie w branży gastronomicznej – klienci lubią wracać do miejsc, w których panuje dobra atmosfera i są obsługiwani z uśmiechem. Jednocześnie w tej branży dużym wyzwaniem jest utrzymanie pracowników - mówi w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Katarzyna Zadrożna, globalny dyrektor ds. doświadczeń pracowników i komunikacji w AmRest; Chief Happiness Officer.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 18 lutego 2020 08:01

Co powoduje, że restauratorzy, szefowie kuchni, barmani, kelnerzy są szczęśliwi w pracy, zadowoleni z wykonywanych zajęć?

- W gastronomii istotne są dobra komunikacja, przyzwolenie na dzielenie się pomysłami oraz informacją zwrotną, docenienie, inwestowanie w rozwój kompetencji. Gdy dajemy naszym pracownikom przestrzeń na to, aby mogli być sobą, swobodnie wyrażali swoje opinie i mieli wpływ na to, jak funkcjonuje nasza restauracja czy kawiarnia, chętnie zostają z nami na dłużej - mówi Katarzyna Zadrożna, globalny dyrektor ds. doświadczeń pracowników i komunikacji w AmRest; Chief Happiness Officer.

Każda organizacja ma swój własny przepis na szczęście. - Powinien być powiązany z nasza strategią biznesową oraz kulturą organizacyjną. To, w jaki sposób dbamy o szczęście w organizacji zależy również od naszej obietnicy jako pracodawcy (ang. Employee Value Proposition, propozycja wartości dla pracownika) - dodaje ekspertka.

- Np. w AmRest wszystkie nasze działania skupiają się na tworzeniu radosnego miejsca pracy, w którym można się rozwijać, ma się wpływ na organizację i pracuje się w inspirującej, przyjaznej atmosferze. Bardzo dużą uwagę przykładamy do rozwoju pracowników – nasz wskaźnik awansów wewnętrznych wynosi ponad 80%. Dajemy naszym pracowników wpływ na to, kiedy pracują (elastyczne grafiki), na dzielenie się pomysłami (badania opinii, konkursy innowacji, konkursy kulinarne), doceniamy ich zaangażowanie (np. programy doceniania powiązane z naszymi naczelnymi wartościami, konkursy powiązane z priorytetami miesięcznymi w restauracjach) - zapewnia Katarzyna Zadrożna.

Z badań wynika, że "typowe” skojarzenia ze szczęściem w pracy – piłkarzyki, imprezy integracyjne, masaże w pracy czy możliwość przyprowadzenia zwierząt do pracy pojawiają się wśród skojarzeń, ale na samym końcu listy. - Co to oznacza dla pracodawców? Że budowanie szczęśliwej organizacji wcale nie oznacza dużych nakładów finansowych. Najważniejsze są szacunek, dobra współpraca w zespole i docenianie. Co to oznacza dla pracowników? Że na nasze poczucie szczęścia w pracy mamy w głównej mierze my sami. Dlatego zachęcam do tego, aby witać naszych współpracowników z uśmiechem na twarzy, dziękować, doceniać naszych współpracowników, celebrować ważne momenty i sukcesy (urodziny, awanse itd.). Szczęście w pracy zaczyna się od nas samych! - mówi Katarzyna Zadrożna.