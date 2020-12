AmRest: Warto na nowo zastanowić się nad zasadnością niedziel niehandlowych

Obecnie zainteresowanie ofertą naszych restauracji i kawiarni jest spore, natomiast trzeba podkreślić, iż funkcjonowanie w tak ograniczonym zakresie nie zrekompensuje skutków wyłączenia sprzedaży na miejscu. Pozytywnym sygnałem jest niewątpliwie ponowne otwarcie centrów handlowych. Warto również na nowo zastanowić się nad zasadnością niedziel niehandlowych i ich wpływem na biznes - mówi Izabela Winsztal, PR Manager AmRest.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 07 grudnia 2020 07:50

Obecnie funkcjonuje większość z restauracji AmRest, również te, zlokalizowane w centrach handlowych.

- Pierwsza fala koronawirusa i związane z nią ograniczenia w działalności gastronomicznej udowodniły, że Spółka jest przygotowana do realizacji zwiększonej liczby zamówień w kanałach delivery, na wynos oraz drive thru - mówi Izabela Winsztal, PR Manager AmRest.

-Przez ostatnie miesiące systematycznie umacnialiśmy pracę w tych obszarach, m.in. zwiększając zasięg dostaw do domu, a także optymalizując cyfrowy kanał obsługi zamówień. Oceniamy więc, że jesteśmy dobrze przygotowani do działalności w tych wyjątkowych warunkach, zapewniając przy tym naszym gościom płynne przejście do alternatywnych kanałów sprzedaży - komentuje.

Jak dodaje, klienci są na to gotowi i mają duże zaufanie do takiej formy zakupów, co widać po wynikach sprzedaży.

- Niezmiennie utrzymujemy komunikację związaną z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Nasze marki przygotowują także specjalne oferty promocyjne czy nowości produktowe o czym również stale informujemy - wymienia PR Manager AmRest.

Izabela Winsztal tłumaczy, że chociaż obecnie zainteresowanie ofertą restauracji i kawiarni AmRest jest spore, to funkcjonowanie w tak ograniczonym zakresie nie zrekompensuje skutków wyłączenia sprzedaży na miejscu.

- Pozytywnym sygnałem jest niewątpliwie ponowne otwarcie centrów handlowych. Warto również na nowo zastanowić się nad zasadnością niedziel niehandlowych i ich wpływem na biznes - apeluje.