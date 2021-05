AmRest z 19,9 mln euro straty netto w I kw.

AmRest zanotował w pierwszym kwartale 19,9 mln euro straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes wskazywał na 32,4 mln zł straty.

12 maja 2021

Przed rokiem skonsolidowana strata netto AmRestu sięgnęła 41,6 mln euro.



Przychody grupy w pierwszym kwartale spadły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 7,7 proc. do 380 mln euro i były o 2,1 proc. niższe od konsensusu.



Spółka podała, że wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach (LFL), wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wzrósł w pierwszym kwartale do 91,9 proc. z 78,8 proc. kwartał wcześniej.

EBITDA wyniosła 49,6 mln euro wobec 42,6 mln euro przed rokiem. Średnia prognoza analityków wynosiła 35,6 mln zł - wynik okazał się wyższy o 39 proc.



Wynik EBITDA wygenerowany na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniósł 28,2 mln euro, czyli o 0,5 mln euro mniej niż rok wcześniej. Wynik na rynku Europu Zachodniej również spadł o 0,5 mln euro, do 10,6 mln euro. W Rosji grupa zanotowała 7,7 mln euro EBITDA, o 0,2 mln euro więcej rok do roku.



Przepływy pieniężne grupy z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 28,2 proc., do 26,5 mln euro.



W okresie styczeń-marzec AmRest otworzył 21 restauracji w porównaniu do 17 rok wcześniej i 29 w czwartym kwartale ubiegłego roku. Większość nowych otwarć miało miejsca na rynkach Europy Zachodniej.



Na koniec marca działało ok. 2,3 tys. restauracji grupy, czyli 95 proc. wszystkich lokali. Kwartał wcześniej było to 2,15 tys. obiektów.