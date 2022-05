Andrea Camastra i jego Nuta. Czy będzie kolejna gwiazdka Michelin?

Andrea Camastra 6 lat temu z restauracją „Senses” zdobył prestiżową gwiazdkę Michelin. Stał się wówczas drugim szefem w Polsce po Wojciechu Amaro, który został wyróżniony w ten sposób. W tym roku Andrea Camastra otworzył nową restaurację w Warszawie, co stało się pretekstem do wspólnej rozmowy. Czy z „Nutą” osiągnie sukces na miarę gwiazdki Michelin?

Andrea Camastra z restauracją „Senses” znalazł się na liście 50 najlepszych restauracji na świecie, a sam znalazł się gronie 100 najlepszych szefów kuchni na świecie. Niestety „Senses” zniknęło z kulinarnej mapy Warszawy, ale Andrea Camastra nie podawał się i w tym roku powrócił z nowym projektem.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Andrea Camastra o tym, jak wygląda praca w kuchni gwiazdkowej restauracji

Restauracja „Nuta” została otwarta zimą 2022, notabene, w miejscu innej byłej gwiazdkowej restauracji należącej do wspomnianego Wojciecha Amaro. W rozmowie z nami Andrea Camastra opowiedział m.in. o tym, jak wygląda praca w kuchni gwiazdkowej restauracji.

– Każdy ma własne podejście do pracy i każdy pracuje tak, jak mu wygodnie. Sądzę, że nie ma dużych różnic między pracą w restauracji gwiazdkowej a pracą w innej kategorii restauracji. Bardzo dobrej w swojej kategorii. Moim zdaniem zasady są takie same. Mam na myśli to, że przychodzisz do kuchni, masz pasję do swojej pracy, rozumiesz ją i wykorzystujesz maksymalnie swój potencjał, pracując z wysokiej jakości lokalnymi produktami – stwierdził.

– Oczywiście, kiedy pracujesz na innym poziomie, nie mogę powiedzieć na wyższym poziomie, ale na innym poziomie, musisz zadbać o więcej szczegółów, stworzyć coś, co odpowiada kategorii restauracji, coś niezwykłego co poruszy i zaskoczy ludzi – dodał.

Czy otwieranie restauracji fine dining w obecnych czasach to duże ryzyko?

Szef kuchni i właściciel „Nuty” odniósł się także do kwestii związanych z otwieraniem restauracji w obecnych czasach, w których restauratorzy muszą sobie radzić ze skutkami pandemii, a za naszą granicą jest wojna. Czy to dużo ryzyko otwierać obecnie restaurację fine dining?

– Uważam, że ryzykowne jest otwieranie restauracji, jeśli nie ma się pewności, że to, co się poda, będzie ludziom smakować. Myślę, że ryzykowne jest otwieranie jakiejkolwiek restauracji, która nie spełnia wymaganych standardów, ponieważ konkurencja jest bardzo silna – ocenił Andrea Camastra.