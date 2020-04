Andrzej Polan: czekamy na jakieś konkretne ruchy, zdecydowane podanie nam ręki

- My naprawdę czekamy na jakieś konkretne ruchy, zdecydowane podanie nam ręki - mówi rozmowie z Money.pl, Andrzej Polan, szef kuchni, właściciel restauracji Polana Smaków, znany również z programów telewizyjnych.

Autor: money.pl Data: 28 kwietnia 2020 12:30

Polana Smaków, podobnie jak wiele innych lokali, radzi sobie w kryzysie, jak może.

- Staram się robić wszystko, aby utrzymać moją restaurację, pracowników i oczywiście siebie. Naszym pierwszym pomysłem jest wprowadzenie nowej karty i możliwości zamówienia posiłków do domu – mówi szef kuchni. - Koncepcja "obiad do domu" bardzo podoba się naszym stałym gościom, ale to niestety zbyt mało, aby móc utrzymać biznes – dodaje.

Polan rozważa też wprowadzenie oferty garmażeryjnej, do odbioru na miejscu i na dowóz. Myśli też o wyjściu poza Warszawę. I to może być jednak zbyt mało, jeśli świat nie wróci do normalności, jaką znamy sprzed koronawirusa.

Jak długo biznes Andrzeja Polana jest w stanie wytrzymać obecny stan rzeczy. - Szczerze? Nie wiem, boję się o tym myśleć. Skupiam się na wprowadzeniu nowej strategii, dopasowanej do tego, co dzieje się tu i teraz – podkreśla szef kuchni.

