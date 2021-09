Anna Lewandowska inwestuje w ekologiczne szklarnie

Anna Lewandowska, sportsmenka i bizneswomen ogłosiła inwestycję w kolejny biznes. SuperMenu zaczyna uprawę ekologicznych ziół i warzyw we własnych szklarniach.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 09 września 2021 14:07

Rynek cateringów dietetycznych rośnie jak na drożdżach

Branża cateringów dietetycznych dynamicznie rośnie i zwiększyła swoją wartość dwukrotnie w porównaniu do 2019 roku. Dzisiaj wyceniany jest na 2 mld zł.

W 2020 r. na popularność firm z tego sektora najmocniej wpłynęła rosnąca świadomość Polaków w zakresie zdrowia. Trend ten ma tendencję wzrostową i przyczynia się do rekordowych ilości zamówień firm cateringowych, które sięgają już blisko 4 milionów rocznie.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

SuperMenu Anny Lewandowskiej inwestuje w ekologiczne szklarnie

Firma SuperMenu by Anna Lewandowska zaczyna uprawę ekologicznych ziół i warzyw we własnych szklarniach.

- Od samego początku, pracując z moim zespołem nad stworzeniem cateringu SuperMenu, postawiliśmy sobie jasny cel - kreowanie zdrowych nawyków żywieniowych klientów. Poprzez dostarczanie pełnowartościowych i zbilansowanych posiłków, edukację na temat zasad zdrowego odżywiania, zwracanie uwagi na regularność w ich spożywaniu oraz aktywność fizyczną. Wyeliminowaliśmy biały cukier, pszenicę i surowe mleko ze wszystkich planów żywieniowych. Wszystkie nasze założenia udało się wcielić w życie, więc teraz czas na kolejny etap rozwoju. Uprawę ekologicznych ziół i warzyw. Będą one wykorzystywane do produkcji dań SuperMenu. Jestem niezwykle dumna z tego projektu i cieszę się, że wyznaczamy nowe standardy w branży - mówi Anna Lewandowska, sportsmenka, propagatorka zdrowego stylu życia i założycielka SuperMenu by Anna Lewandowska.

Dla Polaków priorytetem jest zdrowie, które określają w większości jako dobrą kondycję organizmu (68%), a w którego utrzymaniu istotne są m.in.: odpowiednia ilość ruchu (74%), właściwa dieta (63%), unikanie stresu (74%). Dane te pokazują, że Polacy widzą konieczność zadbania o swój organizm w sposób holistyczny. Zauważalna jest także potrzeba diet specjalistycznych wspomagających w walce z alergiami i chorobami. Kolejnym silnie rozwijającym się trendem jest wykorzystywanie produktów ekologicznych w codziennym żywieniu. Jak wynika z raportu „Rosnące znaczenie zdrowia a nawyki żywieniowe Polaków. SuperMenu 2021” dla 43% Polaków ich spożywanie jest ważne w utrzymaniu dobrego zdrowia.

- Rynek usług i produktów ewoluuje wraz z rosnącą świadomością konsumentów. Styl życia Polaków się zmienił, a postawy prozdrowotne, które są wynikiem m.in. pandemii, są coraz bardziej widoczne. Ekologiczne uprawy ziół oraz warzyw są kontynuacją naszych założeń. Celem SuperMenu jest zmiana myślenia i podejścia do odżywiania poprzez dostarczenie posiłków, które pomogą nie tylko poprawić sylwetkę i samopoczucie, ale przede wszystkim pozwolą na wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych na lata. Obserwując rynek na przełomie ostatniego roku utwierdziliśmy się w przekonaniu, że były to właściwe decyzje, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów - dodaje Jacek Domasat, prezes zarządu SuperMenu by Anna Lewandowska.

Czytaj również: Rolno-spożywcze biznesy Roberta Lewandowskiego

SuperMenu by Anna Lewandowska - to jeden z cateringów dietetycznych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Marka oparta na filozofii żywienia Anny Lewandowskiej - która od lat promuje zdrowy styl życia. Firma nie stosuje we wszystkich swoich dietach białego cukru, pszenicy i surowego mleka.

Catering SuperMenu dostarcza diety w 14 wariantach do ponad 250 miast w Polsce oraz okolicznych miejscowości. Do produkcji wykorzystuje towary wytwarzane przez polskich rolników i firmy, by wspierać rodzime przedsiębiorstwa.