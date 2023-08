Apetyczna reklama kontra rzeczywistość. Znany fast food pozwany przez rozczarowanego klienta

Cena nieadekwatna do jakości. Niezadowolony klient pozywa słynny fast food

Frank Siragusa był rozczarowany porcją meksykańskiej pizzy, którą zamówił w nowojorskiej restauracji Taco Bell we wrześniu biegłego roku. Mężczyzna zorientował się, że danie, za które zapłacił 5 dolarów i 49 centów, zawiera o połowę mniej wołowiny i fasolki niż sugerowało zdjęcie reklamujące tę pozycję w menu. Poczuł się oszukany, a swoje niezadowolenie postanowił wyrazić za pomocą pozwu przeciwko słynnemu fast foodowi serwującemu meksykańskie potrawy – czytamy na stronach internetowych Reutersa.

Zarzuty dotyczą 5 najbardziej popularnych meksykańskich dań

W trakcie rozprawy wstępnej, która odbyła się w sądzie federalnym na Brooklinie Siragusa oskarżył Taco Bell o mamienie konsumentów fałszywą reklamą. Zarzut dotyczył 5 popularnych dań: Meksykańskiej Pizzy, Meksykańskiej Pizzy w wersji „wege”, Wrapa Supreme, Crunchwrapa Supreme, Grande Crunchwrapa i wegańskiego Crunchwrapa. Zdaniem oburzonego klienta zdjęcia użyte w kampanii promocyjnej sugerowały, że zawartość mięsa i warzyw jest co najmniej dwa razy większa, niż to ma miejsce w rzeczywistości.

„Wirtualne” dania bardziej atrakcyjne od prawdziwych

Siragusa z dzielnicy Ridgewood w nowojorskim hrabstwie Queens, na dowód swoich racji pokazał sądowi dwa rodzaje zdjęć. Pierwsze to fotosy promujące menu Taco Bella, na których można było zobaczyć dania pełne wołowiny, sera i warzyw w jaskrawych kolorach. Drugie to zrobione przez klientów restauracji zdjęcia, na których te same dania prezentowały się znacznie skromniej – pisze Reuters.

Reklamy Taco Bell są nieuczciwe i rujnują finansowo konsumentów. Zwłaszcza w czasie inflacji, kiedy ceny jedzenia i mięsa są bardzo wysokie, a wiele osób, zwłaszcza tych o niższych dochodach, boryka się z problemami finansowymi – dowodzi Frank Siragusa.

Niezadowolony klient żąda 5 milionów

Pozew opiewa na 5 milionów dolarów. Pieniądze maja trafić do konsumentów Taco Bell, którzy kupili 5 wymienionych dań w stanie Nowy Jork w ciągu ostatnich trzech lat.

Taco Bell jest częścią Yum Brands, amerykańskiego koncernu skupiającego lokale typu fast food, do którego należą takie brandy jak KFC czy Pizza Hut. Restauracyjny gigant nie odniósł się jeszcze do stawianych mu zarzutów.

W ubiegłym roku jeden z prawników reprezentujących Siragusę złożył nierozstrzygnięty dotąd pozew przeciwko restauracjom McDonald’s i Wendy’s. Zarzuty dotyczyły różnicy w rozmiarach burgerów prezentowanych na zdjęciach i tych serwowanych klientom.