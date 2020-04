Baker McKenzie: jak uchronić biznes gastronomiczny przed upadłością (analiza)

Przez pandemię koronawirusa restauratorzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Michał Lisawa, LL.M, adwokat współzarządzający działem prawa pracy Baker McKenzie oraz Katarzyna Kata-Oleksik, adwokat w dziale prawa pracy Baker McKenzie, w rozmowie z portalem horecatrends.pl wskazują działania, które restauratorzy powinni podjąć, aby ochronić swój biznes przed upadłością.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 16 kwietnia 2020 07:58

Od 14 marca 2020 r. wszystkie restauracje, kawiarnie i bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i z dowozem. Zakazane jest wydawanie posiłków na miejscu. Ostatnio ograniczenia te zostały przedłużone co najmniej do 19 kwietnia 2020 r. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły szereg rozwiązań, które mogą stanowić pomoc także dla branży gastronomicznej.

Zwolnienie z ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Mogą z tego skorzystać także samozatrudnieni opłacający składki tylko za siebie. Zwolnienie przysługuje jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego i na 29 lutego opłacał składki ZUS za mniej niż 10 osób. Odpowiedni wniosek o zwolnienie (formularz RDZ) oraz dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj trzeba złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie nie przysługuje, jeśli samozatrudniony opłacał składki ZUS wyłącznie za siebie i jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekroczył 15.681 zł, czyli 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Na podstawie zapowiadanych przepisów Tarczy Antykryzysowej 2.0 powyższe zwolnienie ma być dostępne także dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do do 49 osób, ale ma dotyczyć jedynie połowy należnych składek ZUS.

Odroczenie płatności zaliczek na PIT

Firmy, które poniosły negatywne konsekwencje z powodu COVID-19 mogą korzystać z wydłużonego terminu na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Nowy termin na wykonanie tych płatności to 1 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń załogi

Restauratorzy, którzy mogą wykazać odpowiedni spadek obrotów, mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń swoich pracowników i zleceniobiorców. Takie dofinansowanie występuje w kilku wariantach.

Po pierwsze, można objąć całość lub część załogi przestojem ekonomicznym, czyli po prostu wysłać ich do domu. W takiej sytuacji pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika o maksymalnie 50% i uzyskać dofinansowanie (przez maksymalnie 3 miesiące) w wysokości 1.300 zł, powiększone o składki pracodawcy na ZUS od tej kwoty, czyli łącznie 1.533,09 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego.

Po drugie, pracownikom można obniżyć etat i wynagrodzenie o 20%. W takim wypadku, można uzyskać dofinansowanie (przez maksymalnie 3 miesiące) w wysokości 50% obniżonego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 2.079,43 zł, powiększone o składki pracodawcy na ZUS od tej kwoty, czyli łącznie 2.452,27 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego.

Warunkami otrzymania dofinansowania w powyższych dwóch wariantach jest spadek obrotów firmy z powodu COVID-19, niezaleganie z podatkami i składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz zawarcie odpowiedniego porozumienia z przedstawicielami pracowników (jeśli nie ma związków zawodowych). Wymagany spadek obrotów to co najmniej:

· 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy poprzedniego roku, lub

· 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Powyższe warianty dofinansowania nie są dostępne w odniesieniu do osób, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, było wyższe niż 15.595,74 zł, czyli 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.