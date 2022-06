Beata Śniechowska i Tomasz Czechowski TOP Restauratorami New Generation

Szefowa kuchni Beata Śniechowska i Tomasz Czechowski, tworzący bistro Młoda Polska we Wrocławiu otrzymali nagrodę główną w plebiscycie TOP Restauratorzy New Generation.

Uczestnicy konferencji hybrydowej MADE FOR Restaurant, jaka odbyła się 21 czerwca w Sopocie mogli głosować na wytypowanych przez eksperckie jury TOP Restauratorów New Generation oraz TOP Influencerów.

Kandydatami do nagrody TOP 10 Restauratorzy New Generation byli:

Justyna Kosmala - Charlotte, Wozownia i LUPO. Pasta Fresca w Warszawie

- Charlotte, Wozownia i LUPO. Pasta Fresca w Warszawie Gaweł Czajka - Cały Gaweł w Sopocie

- Cały Gaweł w Sopocie Rafał Koziorzemski - Fisherman - finest food & wine w Sopocie

- Fisherman - finest food & wine w Sopocie Ofka Piechniczek i Kamil Kita - Śląska Prohibicja w Katowicach i Morski Zając w Kuźnicy na Półwyspie Helskim

- Śląska Prohibicja w Katowicach i Morski Zając w Kuźnicy na Półwyspie Helskim Natalia Sitarska i Łukasz Smoliński - DESEO Patisserie & Chocolaterie w Warszawie

- DESEO Patisserie & Chocolaterie w Warszawie Jakub Tepper i Sungmin Han - Min’s Onigiri, Min’s Table oraz Kim Chi Ken w Poznaniu

- Min’s Onigiri, Min’s Table oraz Kim Chi Ken w Poznaniu Tomasz Muza -Molam Thai Canteen & Bar w Krakowie

-Molam Thai Canteen & Bar w Krakowie Beata Śniechowska i Tomasz Czechowski - Młoda Polska Bistro & Pianino we Wrocławiu

- Młoda Polska Bistro & Pianino we Wrocławiu Monika Winny i Adam Tyszkiewicz - Osiem Misek we Wrocławiu

- Osiem Misek we Wrocławiu Davit Turkestanishvili - Rusiko w Warszawie

Tomasz Czechowski prezentując się wśród Top Restauratorów New Generation wyjaśnił, skąd się zrodził pomysł na wrocławskie Młoda Polska Bistro & Pianino.

- Jestem przedsiębiorcą i działam w różnych branżach, ale zawsze ta szeroko pojęta gastronomia, czyli restauracje, to życie było mi bliskie. Moim marzeniem było to, żeby stworzyć restaurację, ale wiadomo, że tego się nie da zrobić bez pasji, bez dobrego szefa kuchni. Pewnego dnia, kiedy byłem we Wrocławiu pojechałem z moim kolegą na tatara do restauracji, gdzie szefową była Beata. Zjedliśmy tatara, zaczęła opowiadać o kolejnych daniach, zjedliśmy kolejne dania, kolejne i kolejne, wszystko spoza karty. I wtedy pomyślałem: muszę mieć restaurację z tą kobietą albo muszę być z tą kobietą - mówił Tomasz Czechowski.

Młoda Polska powstała z miłości

Dodał, że najpierw z Beatą Śniechowską stworzyli restaurację, a potem…

- Jesteśmy parą i się kochamy. To, co mnie w Beacie zafascynowało to to, jak opowiada o polskiej kuchni, o nowoczesności w tej nowej polskiej kuchni, że nie trzeba działać tylko rynkowo, byle jak, że polska kuchnia może mieć szerokie zastosowanie. Stwierdziliśmy, że zrobimy miejsce do spotkań, do biesiad, miejsce dla wszystkich (…) Młoda Polska powstała z miłości do tego, żeby dawać ludziom dobro.

Bistro Młoda Polska działa we Wrocławiu od 2,5 roku.

- Naszym największym sukcesem jest to, że utrzymaliśmy ekipę i mimo sytuacji covidowej potrafiliśmy zmienić swoje DNA i przenieść serce Młodej Polski na inne menu. A teraz karmimy i zapraszamy do Wrocławia – podkreślał Czechowski.

Odbierając nagrodę główną dla Top Restauratorów New Generation Czechowski powiedział: - Uważam, że okres pandemii, okres wojny, okres ciężki dla gastronomii jest dla nas dla nas bardzo ważną nauką, bo tak naprawdę ta branża gastronomiczna lat 90. i późniejszych była bardzo zepsuta. My restauratorzy nowej generacji i ci młodsi, którzy myślą w przód widzą, że dbanie o pracownika, o jakość produktu, zero ściemy to jest jedyna przyszłość, którą możemy zrobić. Tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ta gastronomia będzie wyglądać, więc dajmy z siebie wszystko, żeby od pani sprzątającej w naszej restauracji po szefa kuchni i gości – dbać i przekazywać nasze serce.

Influencerzy gastronomiczni - z nimi się liczą restauratorzy

W rankingu TOP 10 Polskich Influencerów Gastronomicznych znaleźli się:

Lara Gessler

Małgorzata Minta ‘’Minta Eats’’

Maciej Blatkiewicz ‘’Maciej Je’’

Basia Starecka ‘’Nakarmiona Starecka’’

Monika Walecka ‘’Cała w mące’’

Piotr Gładczak ‘’Wrocławskie podróże kulinarne’

Marta Śliwka & Tocha Kolo (Brocha) ‘’Burczy mi w brzuchu’’

Marta i Mateusz ‘’Mytujemy’’

Kati Płachecka ‘’ Kraków food by Kati’’

Michał Korkosz ‘’Rozkoszny’'

Nagrodę główną dla TOP Influencera Gastronomicznego otrzymała Kati Płachecka, która od 2017 prowadzi konto na IG krakow.food_kati. Dodatkowo edukuje branżę poprzez działalność swojej agencji PR - Jedling Consulting.

Kati Płachecka.

Odbierając nagrodę z rąk krytyka kulinarnego i teatralnego Macieja Nowaka, Kati Płachecka powiedziała: - Proszę mnie zaobserwować na Instagramie krakow.foodi_kati, robię dobrą robotę. (…) Dziękuję za nagrodę, na pewno będzie mnie to napędzać.