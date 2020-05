Berlin Doner Kebap otworzył lokal w Galerii Przymorze

View this post on Instagram

Podczas usług gastronomicznych nie ma obowiązku używania tylko jednorazowych sztućców - informuje Ministerstwo Rozwoju. W wytycznych dla gastronomii jednorazowe sztućce podano jako przykład dodatków, które należy usunąć ze stołów - wskazuje resort 🍴🥄🔪 . #jednorazowe #jednorazowesztucce #sztućce #zeroplastiku #noplastic #plasticisnotfantastic #plastic #gastrotrends #horeca #obostrzenia #koronawirus #horecatrends