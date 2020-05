„Bezpieczne miejsce do jedzenia w czasach COVID-19. Porady dla branży gastronomicznej” już w drodze do restauracji

„Bezpieczne miejsce do jedzenia w czasach COVID-19. Porady dla branży gastronomicznej” to nowy zbiór porad MAKRO Polska, który został przygotowany we współpracy z restauratorami i szefami kuchni trafił do dystrybucji. To kompendium wiedzy o tym, jak przygotować lokal na wyzwania bezpiecznej obsługi gości.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 28 maja 2020 10:44