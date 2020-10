Bobby Burger otworzył trzeci lokal w Łodzi

View this post on Instagram

Krzysztof Cybruch, twórca Targu Śniadaniowego i Targu Rybnego, wspólnik FoodHall Poland, inicjator wydarzeń kulinarnych i rozrywkowych, podsumowuje ten nietypowy sezon i doradza rządzącym jak wesprzeć sektor HoReCa w tym trudnym czasie 💪 @krzysztof_cybruch @targsniadaniowy #targsniadaniowy #targrybny #foodhall #foodhallpoland #targi #foodtarg #horeca #koronawirus #coronavirus #pandemia #horecatrends #video #linkwbio