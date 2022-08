Bobby Burger przechodzi wegańską transformację

Bobby Burger z okazji 10-lecia ogłosił nową strategię i nowe menu 50/50. Wszystkie burgery mięsne dostępne są już w wersji wegańskiej. Sieć stawia na własne uprawy hydroponiczne i farmy wertykalne. Zainicjowano także projekt badawczy mający na celu ograniczenie emisji metanu, zużycia wody i energii przy produkcji wołowiny.

Zmiany w Bobby Burgerze

Bobby Burger ogłosił zmiany dotyczące strategii firmy. Sieć wydała oświadczenie odpowiedzialności, w którym opisuje, w jaki sposób zamierza dążyć do zminimalizowania działalności na środowisko naturalne. Zmiany dotyczą m.in. opakowań na wynos, odejścia od produktów mrożonych, używania wyłącznie naturalnych przypraw i aromatów czy dążenia do czystej etykiety.

– Chcemy doświadczać przyrody w jej najlepszej odsłonie, dlatego dążymy do minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Używamy wyłącznie opakowań na wynos, które są w 100% biodegradowalne lub pochodzą z recyklingu lub nadają się w 100% do ponownego przetworzenia. W przeciwieństwie do większości rynku, nie używamy tzw. opakowań wielomateriałowych: papieru powlekanego Polietylenem (PE - plastikiem), silikonem czy aluminium. Używamy w pełni biodegradowalnej celulozy – poinformowano w deklaracji odpowiedzialności.

Sieć opowiedziała o zainicjowanym przez nią projekcie badawczym mający na celu ograniczenie emisji metanu, zużycia wody i energii przy produkcji wołowiny. W ramach założeń rolnictwa miejskiego Bobby Burger uprawia hydroponicznie część swojej sałaty, zużywając przy tym 90 proc. mniej wody niż tradycyjne uprawy.

– Dążymy do posiadania w ofercie produktów naturalnych, przetworzonych przemysłowo w możliwie najmniejszym stopniu. Używamy wyłącznie naturalnych przypraw i aromatów, nie używamy glutaminianu sodu. Smażymy niezamrożone mięso. Sami produkujemy część surowców i półproduktów, naszym celem jest objęcie całego cyklu produkcyjnego od pola do talerza – zapowiada sieć.

Wołovegan i menu 50/50

Wszystkie burgery mięsne w Bobby Burger dostępne są już w wersji wegańskiej w ofercie menu 50/50. Każdy burger serwowany z wołowiną będzie można zjeść z produkowanym przez sieć kotletem roślinnym. Do wyboru będą cztery wegekotlety: buraczany, marchewkowy, grzybowy i wołovegan. Ten ostatni powstaje na bazie teksturatu grochowego, uzupełnionego nasionami chia, amarantusem i siemieniem lnianym. Dodatkowo pojawią się autorskie sosy i chutneye.

– Dążymy do czystej etykiety - nie chcemy dodatków "E" w składach naszych dań. Nie używamy produktów modyfikowanych genetycznie. Nie dodajemy jaj z chowu klatkowego. Nie stosujemy oleju planowego. W burgerach wegańskich nie wykorzystujemy białka sojowego ani glutenu – ogłasza sieć.

Firma stworzyła również 100 proc. wegański bekon.

Pomysł na zmiany zrodził się w mojej głowie już jakiś czas temu. To kiełkowało i potrzebowało czasu. Natomiast wszystko zaczęło się od zwrotu w stronę środowiska i zdrowia, jaki wprowadziłem do swojego codziennego życia. Nowe menu ma zadanie wyjść naprzeciw potrzebom klientów i spełnić oczekiwania nawet tych najbardziej restrykcyjnych wegan. Nie zatrzymujemy się, robimy kolejne kroki w stronę dalszego świadomego rozwoju, obserwujemy świat, aby ostatecznie nadać Bobby Burgerowi nową tożsamość Bogumił Jankiewicz, współzałożyciel Bobby Burger

Oprócz nowych smaków, na mapie Warszawy Bobby Burger otwiera flagowy lokal przy ulicy Puławskiej 204, gdzie będzie można obserwować, jak powstają burgery. Wołowina i warzywa będą smażone w oddzielonych od siebie częściach, na grillu w kształcie Yin Yang. Znak ten znalazł się też na nowej karcie sieci.

Rozbudowa farm wertykalnych

Firma, jako pierwsza sieć restauracyjna, tworzy farmę wertykalną w myśl założeń rolnictwa miejskiego, w której powstają zioła, warzywa liściaste i grzyby. Celem posiadania własnej uprawy ma być pełna kontrola nad procesem powstawania produktów i samej produkcji. W planach jest dalsza rozbudowa i tworzenie kolejnych farm wertykalnych. Uprawa warzyw oraz ziół jest kontrolowana przez czujniki, które mają za zadanie rejestrować wszystkie kluczowe dla nich parametry, między innymi temperaturę, wilgotność, stężenie dwutlenku węgla, ilość soli mineralnych, pH wody czy natężenie światła tak, aby warunki były idealnie dopasowane do potrzeb konkretnych gatunków.

Chcemy rozwijać naszą markę jako tą, która jest świadoma ekologicznie. Wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają dbać o planetę. Zależy nam, aby nasi klienci również byli częścią tej zmiany. Rozbudowa farm wertykalnych oraz inwestycja w taki rodzaj uprawy zapewni jeszcze lepszą jakość produktów, ale też ograniczy ingerencję w środowisko, co sprawi, że Bobby Burger stanie się jeszcze bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu Bogumił Jankiewicz, współzałożyciel Bobby Burger

Kuchnia Centralna Bobby Burger

Zmiany zachodzą w całym procesie produkcji. Dzięki projektowi stworzenia Kuchni Centralnej w warszawskiej siedzibie marki, składniki do burgerów będą przygotowane od zera w oparciu o własne receptury.

Sieć w przyszłości planuje także budowę Kuchni Centralnych w kolejnych miastach.

Bobby Burger: 37 lokali

Sieć ma obecnie 37 lokali w 15 miastach. Jak przyznał Bogumił Jankiewicz, współzałożyciel Bobby Burgera, wcześniej było to 47 lokali. COVID-19 zmusił sieć do zamknięcia niektórych lokalizacji. Możliwe, że będą jeszcze jedno lub dwa zamknięcia. Planowane są za to także nowe otwarcia.

– Udało nam się przetrwać pandemię. Wielu firmom nie było to dane. Obecnie borykamy się z ciągle rosnącymi cenami surowców. Po czasie pełnym wyzwań uznaliśmy, że jest teraz czas na odrodzenie, rozpoczęcie nowego rozdziału – mówił Bogumił Jankiewicz, współzałożyciel Bobby Burgera

Bobby Burger: Zmiana kolorów

Sieć zmienia również logo z czarno-białego na kolorowe.

– Jesteśmy marką bardziej vibrant. Zmienia się oferta. Tak jak kiedyś wyznaczaliśmy tory, będąc pierwszą szybko rozwijającą się sieciową burgerownią, tak teraz chcemy przecierać szlaki w kontekście oferty. Jesteśmy dumni z tych 10 lat, które mamy za sobą – mówił współzałożyciel Bobby Burgera.