Bobby Burger startuje z usługą drive thru

Zamówienia z Bobby Burger można teraz odebrać bez wysiadania z auta. Sieć wprowadza usługę drive thru. Aby z niej skorzystać, należy jednak przejść kilka "tajemnych" kroków.

Autor: horecatrends.pl Data: 13 maja 2020 10:13

Od 12.05 br. klienci Bobby Burger mogą odebrać swoje zamówienie bez wychodzenia z samochodu, korzystając z usługi drive thru, która pilotażowo ruszyła w wybranych lokalach Bobby Burger w Warszawie: Woronicza, Żurawia, Kasprzaka, Solidarności, Plac Zbawiciela i Saska.

Klient może złożyć zamówienie telefonicznie, za pomocą aplikacji mobilnej lub strony www Bobby Burger. W komentarzu lub podczas rozmowy powinien zaznaczyć, że interesuje go opcja drive thru. W celu szybkiej identyfikacji wymagane jest także podanie modelu, koloru i numeru rejestracyjnego samochodu.

Chwilę przed przyjazdem na miejsce należy poinformować obsługę lokalu o tym fakcie, najlepiej telefonicznie lub na Messengerze.

Po zatrzymaniu się pod konkretną burgerownią, należy użyć dwa razy klaksonu lub zadzwonić do obsługi, a ona przyniesie nam jedzenie bezpośrednio do samochodu.

– Usługę kierujemy do osób, które nie mają czasu na odbiór osobisty, wejście do lokalu. Przemieszczają się po mieście lub wracają do domu po pracy i chcą szybko zjeść ulubionego burgera. Ze względu na to, że obecnie nie możemy oferować konsumpcji na miejscu, staramy się zrobić wszystko, aby nasi stali klienci nie musieli rezygnować z naszych burgerów. Oczywiście tym samym liczmy na to, że nowa usługa pomoże nam finansowo przetrwać ten trudny czas dla całej branży gastronomicznej – mówi Krzysztof Kołaszewski, współzałożyciel sieci Bobby Burger.