Bogusław Linda tańczy jak Michael Jackson w reklamie nowego burgera McDonald’s

29 marca do stałej oferty restauracji McDonald’s dołączyły dwa nowe burgery z kurczakiem – McCrispy i McCrispy Supreme. Nowy burger McCrispy to soczysty kawałek piersi z kurczaka w chrupiącej, złocistej panierce w towarzystwie świeżej sałaty i pomidora oraz kremowego sosu miodowo-musztardowego. Burger dostępny jest również w wersji Supreme z dodatkiem topionego sera cheddar, świeżych warzyw oraz sosu miodowo-musztardowego o dymnym aromacie.

Premierze najnowszej linii produktów McDonald’s towarzyszy oryginalny spot reklamowy, w którym możemy zobaczyć Bogusława Lindę.

- Wybór aktora do najnowszej kampanii marki nie jest przypadkowy. Każdą ze swoich nietuzinkowych ról filmowych udowadnia, że jest świetnym aktorem. Teraz prezentuje… niezwykły taniec! Kto by pomyślał, że on tak tańczy? Podobnie jest z marką McDonald’s. Znana z burgerów restauracja od lat rozbudowuje swoją ofertę produktów z kurczakiem. Wraz z debiutem linii McCrispy udowadnia, że jest to jej niekwestionowany talent, którym warto się pochwalić - pisze sieć w przesłanym komunikacie prasowym.