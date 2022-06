Bohaterem tej edycji Dinig Week jest amuse-bouche

O tym, dlaczego Fine Dining Week to teraz Dinig Week i jakie atrakcje czekają gości festiwalu mówi Paweł Światczyński, założyciel i CEO Restaurant Week Polska.

Horecatrends: Fine Dining Week to teraz Dining Week, który odbywać się będzie od 6 do 31 lipca. Gdzie się podział ‘’fine’’, na czym polega zmiana?

Paweł Światczyński, założyciel i CEO Restaurant Week Polska: Fine dining, podobnie cała branża restauracyjna, mocno oberwały w trakcie pandemii. Naszym celem jest wspieranie tego segmentu, dlatego postanowiliśmy otworzyć się na nowych, aspirujących gości. “Fine” nie znika - znana z ostatnich edycji formuła pięciodanioowego doświadczenia restauracyjnego wciąż będzie dostępna, a w festiwalu dalej uczestniczą restauracje stricte finediningowe - takie znakomite restauracje, jak Belvedere, Elixir czy Nuta Andrea Camastry.

Zauważyliśmy natomiast, że polskie społeczeństwo, które korzysta z restauracji, mocno się w nich rozgościło i chce więcej. Przez ostatnie kilka lat użytkownicy gastronomii się wyedukowali i stali się bardziej wymagający. Jednocześnie koszty wzrosły. Zwróciliśmy uwagę, że przeskok od Restaurant Week za 59 zł do Fine Dining Week za 149 zł może być dla niektórych gości za duży. Stwierdziliśmy więc, że zrobimy coś na zasadzie kroku pomiędzy, a właściwie stworzyliśmy trampolinę do świata finedinigowego, dzięki której będziemy w stanie jeszcze bardziej poszerzyć jego grupę odbiorców.

W naszym DNA jest, aby stale docierać do nowych osób, edukować ich, pokazywać, że restauracje są otwarte na nich, są dostępne cenowo, nie zawsze jest w nich sztywna atmosfera, a to doświadczenie restauracyjne jest naprawdę wysokiej jakości.

Stąd propozycje menu w dwóch cenach?

Tak, stworzyliśmy drugi próg cenowy i proponujemy w ramach Dining Week: 5 dań za 149 zł oraz 3 dania za 99 zł. Do tego drugiego progu zaprosiliśmy restauracje, które nie są z definicji finediningowe, ale mocno aspirują do tego, żeby serwować jak najwyższą jakość, skupiając się na wysokiej jakości produktach, świetnej obsłudze - jednocześnie utrzymują casualowy, luźniejszy charakter. Dajemy im szansę, żeby się wykazać.

Bohaterem tej edycji jest amuse-bouche, czyli przystawka przed przystawką, danie na start, jeden kęs, który ma na celu rozbudzenie apetytu i pobudzenie kubków smakowych gości. Zarówno 3-daniowe menu, jak i 5-daniowe menu poprzedzone będzie amuse-bouche, które jest dla szefów kuchni pewnego rodzaju wyzwaniem. Wierzymy, że restauracje stricte finediningowe bardzo dobrze poradzą, a jeżeli chodzi o restauracje casual plus, to dla szefów kuchni tych restauracji będzie to na pewno ciekawe przygoda i możliwość wykazania się w tej sferze bardziej finedinigowej.

Podsumowując, z jednej strony utrzymujemy produkt finedinigowy 5-daniowe menu degustacyjne w najlepszych restauracjach w Polsce, a z drugiej strony otwieramy się na nowe restauracje, na restauracje, które aspirują do finedinigu - jednocześnie obniżamy próg wejścia dla gości, aby zaprosić jak najwięcej osób tego festiwalu i aby jak najwięcej osób miało okazję skorzystać ze świata restauracji wyższej jakości.

Czy zaproszenie restauracji casual plus do jednego festiwalu z restauracjami finedinigowymi oznacza, że ta część sceny restauracyjnej będzie się teraz dynamicznie rozwijała?

Tak czujemy. Dzisiaj rezygnuje się z oficjalnych spotkań firmowych w garniturach, pod krawatem. Prezesi po całym dniu w biurze idą w trampkach na burgera, a nie do finedinigowej restauracji. Na całym świecie obserwujemy trend casualizacji świata finedinigowego. Coraz rzadziej widać w nim obrusy, złote elementy, zazwyczaj stawia się na luźną, niezobowiązującą atmosferę, w której można spotkać się z współpracownikami, przyjaciółmi czy na randkę, ale jednocześnie zasmakować najwyższej jakości sztuki kulinarnej, być obsłużonym przez świetnych kelnerów - profesjonalnie, ale na luzie.

Nieodłącznym elementem festiwali najlepszych restauracji organizowanych przez Restaurant Week Polska jest festiwalowy cocktail. Co będą pić goście Dinig Week?

Partnerem edycji jest Martini. 3- lub 5-daniowe doświadczenie restauracyjne to menu plus amuse-bouche plus cocktail festiwalowy. Nowością jest to, że po raz pierwszy goście będą mogli otrzymać w prezencie cocktail bezalkoholowy, ponieważ Martini na lato wprowadziło bezalkoholową wersję swojego wermutu. Goście będą więc mieli do wyboru alkoholową lub bezalkoholową cocktail. Trend alkoholi bezalkoholowych rozwija się bardzo intensywnie i Dining Week odpowiada na to zapotrzebowanie.

Dziękujemy za rozmowę.