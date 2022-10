Bosacka do Kaminskiego: Dziękuję za zaproszenie na bal, ale dlaczego w Macu? Burgerem wege się nie pożywisz

Katarzyna Bosacka, dziennikarka i edukatorka skomentowała udział piosenkarza Ralpha Kaminskiego w reklamie McDonald's. ''Bardzo dziękuję za zaproszenie na bal, tylko zapytam wprost: dlaczego w Macu?'' - napisała.

''Bal w Maku'' to wirtualny koncert, na który zaprasza do McDonald's Ralph Kaminski. Aby wziąć udział w zabawie, niepotrzebne są zaproszenia. Wystarczy posiadać konto w aplikacji McDonald’s, żeby zyskać dostęp do koncertów nagranych w technologii rozszerzonej rzeczywistości, przygotowanych specjalnie dla uczestników programu lojalnościowego MojeM Nagrody - informowaliśmy w poniedziałek, 17 października.

''Skoro nie jesz mięsa, zostaje burger wege''

Katarzyna Bosacka komentując udział artysty w wydarzeniu zwróciła uwagę, że skoro Ralph Kaminski nie je mięsa, w McDonald's zostaje mu burger wege.

''Niestety, ma on niecałe 6 g białka w 100g, więc zanadto się nie pożywisz. Nawet jeśli w zestawie weźmiesz duże frytki (434 kcal i 21 g tłuszczu), to i tak po takim "balu" Twój żołądek raczej nie będzie zadowolony. O kubkach smakowych nie wspominając'' - napisała na swoim profilu na Facebooku ''Katarzyna Bosacka "Wiem co jem".

I dodała: ''Ciekawe jakby czuli się Twoi goście po „Wieśmaku”, który zawiera 934 kcal i do tego 65 g tłuszczu, czyli jakieś 93% naszego średniego, dziennego zapotrzebowania...? Albo po kawie latte „Chocoberry”, która ma 416 kcal w porcji, w tym 62 g cukru, czyli ok. 12,5 łyżeczki?''.

Wcześniej brała pod lupę zestaw Maty i donuty Ekipy

Katarzyna Bosacka jest znana z komentowania udziału osób publicznych, idoli młodzieży w reklamach różnych produktów spożywczych. Rok temu krytykowała zestaw Maty.

Wzięła też na tapet donut EKIPY Friza i Dooti Donuts, dostępne w sklepach Biedronki.

