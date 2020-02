Brand2eat: Burger King vs. McDonald's, czyli o zaczepnym stylu komunikacji

– Od dawna nie dziwi mnie zaczepny charakter komunikacji Burger Kinga względem McDonald's. Powiem więcej – bardzo ją lubię. Marki lubią sobie dokuczać, a te największe, ze sztabem specjalistów, doskonale wiedzą jak to zrobić – mówi serwisowi horecatrends.pl Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej.

Autor: horecatrends.pl Data: 21 lutego 2020 17:54

Jak przytacza Angelika Borysiak, reklama ze spelśniałym burgerem (Zob. Burger King chwali się, że Whoopery pleśnieją) to nie pierwszy kamyczek do ogródka McDonald's.

– Podczas niemieckiej premiery filmu "To", będącego adaptacją powieści Stephena Kinga o upiornym klaunie, przed końcowymi napisami na ekranie kina pojawił się napis "Nigdy nie ufaj klaunom" co było oczywistym nawiązaniem do postaci Ronalda McDonalda i było w mojej opinii genialną zagrywką! – przypomina właścicielka agencji kreatywnej brand2eat.

Nie inaczej było w tym przypadku.

– Widzę tu jasny pstryczek w nos dla sieci, o burgerach której mówi się, że są tak pełne konserwantów, że nie zepsują się nigdy – mówi.

Angelika Borysiak przyznaje jednak, że ma sprzeczne odczucia co do pokazywania spleśniałej żywności.

– Owszem, panuje mocny trend na świadome odżywianie i ta reklama mówi nam jasno "Nasze burgery są prawdziwe, dlatego szybciej się zepsują. Właśnie tak powinna wyglądać kanapka po dłuższym czasie". Warto docenić odwagę marketerów, jednak nie bez powodu mówi się, że jemy oczami, a nazywanie pleśni pięknem ("The beauty of no artificial preservatives") mnie nie przekonuje – podsumowuje.