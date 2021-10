Browary Warszawskie przedstawiają nowe koncepty gastro. M.in. Nine’s "Lewego"

Nine’s Roberta Lewandowskiego, Gastronomja ze smakami dawnej Stolicy i francuskim akcentem czy Browar Warszawski w kolebkach XIX leżakowni - to tylko kilka z 35 oryginalnych restauracji, delikatesów i kawiarni znajdujących się w Browarach. Poniżej podpowiadamy, które koncepty warto odwiedzić

Japonia w Warszawie

Japonka to koncept “cool casual” stworzony przez Dawida Uszyńskiego oraz Linh Nguyen, którzy menu dopracowali tak, aby móc dzielić się najlepszymi kąskami, a posiłek stanowił przejście przez różne techniki kulinarne. Pod pałeczkami znajdziemy surowe ryby, tempurę, nigiri czy dania nawiązujące do kuchni peruwiańskiej.

Twórcy Japonki zgodnie przyznają, że wyróżnikiem nowego miejsca na mapie Browarów Warszawskich jest poszanowanie dla produktu czy ekologii. Poza sashimi i sushi, można tutaj spróbować dań z grilla robata czy japońskiej wołowiny. Japonka to także pierwsze omakase w Polsce. Już 10 października goście będą mieli okazję skosztować japońskich alkoholi premium sparowanych z wykwintnymi daniami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Wszystkie szczegóły na temat wydarzenia oraz możliwość zapisów są dostępne na kanałach społecznościowych restauracji Japonka.

Baila zaprasza do tańca

Tańcz to po hiszpańsku “Baila”. Choć słowo to ma iberyjskie korzenie, to budzi skojarzenia z żarem Ameryki Południowej. W Baila Show & Dining obowiązuje dress code. Natomiast w menu królują m.in. ostrygi, wyśmienita wołowina, salsa czy guacamole. Kulinarnemu doświadczeniu towarzyszą niezwykłe pokazy artystyczne, nad którymi czuwa niezawodny Tomasz Barański.

Tu się warzy piwo!

Ten adres powinien znaleźć się na liście każdego miłośnika piwa - ul. Haberbuscha i Schielego 2. To właśnie tutaj mieści się Browar Warszawski, czyli projekt kulinarno - rozrywkowy Marka Zarkhina i Grupy Kumpel, w którym warzą się losy współczesnego browarnictwa. W historycznych piwnicach znajduje się 20 zbiorników, gdzie wyrabia się 18 rodzajów rzemieślniczego piwa, w tym legendarne Grodziskie i Porter. W menu można znaleźć potrawy z opalanego węglem drzewnym grilla "Josper” oraz piwne bestsellery – tradycyjną golonkę i wciąż modne burgery, ale też na świeże owoce morza, czy propozycje wegetariańskie dobrane pod to, co w kuflu.

Francuskie akcenty w Browarach Warszawskich

Od września zapach wolno pieczonych żeber wołowych, wieprzowych i jagnięcych oraz steków z sezonowej wołowiny roznosi się w Browarach Warszawskich. To właśnie tam otworzyła się Gastronomja - restauracja dla prawdziwych mięsożerców z francuskim akcentem. Szefem Kuchni jest Daniel Saczuk, który po latach spędzonych w restauracjach takich jak „U kucharzy”, „Soul Kitchen” i „Żebra i Kości” autorską kuchnię postanowił przenieść na Wolę. W karcie czekają też klasyki kuchni polskiej, a rozmaite dania będą przygotowywane lub wykańczane bezpośrednio przy stoliku z zgodnie z półfrancuskim serwisem.

Nine’s świątynią sportu

Tak media okrzyknęły Nine’s - nowy koncept restauracyjny, którego współudziałowcem jest Robert Lewandowski. Nie myliły się, bo w czteropiętrowej restauracji będzie można nie tylko dobrze zjeść, ale i poznać historię sportu czy podziwiać np. historyczne wydania “Przeglądu Sportowego”, narty Kamila Stocha, złote medale siatkarzy czy buty, w których Lewandowski strzelił historycznego, 41. gola w poprzednim sezonie Bundesligi. Restauracja mieści się na 4 poziomach zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni, przy czym każde piętro to inne doznania. Poziom -1 to sports bar z ponad 20 ekranami, parter i pierwsze piętro to restauracja z kuchnią amerykańską z azjatyckim i polskim twistem. Na ostatnim poziomie znajduje się przestrzeń eventowa z trybunami, na wprost których umieszczony został kilkudziesięciu calowy ekran, jak na sali kinowej.

Oprócz restauracji, delikatesów, kawiarni czy wine barów, goście mogą skorzystać ze strefy beauty i usług. W swoje progi zapraszają: Bakery, Deseo Patisserie & Chocolaterie, Dobro & Dobro Cafe, Vita Cafe, Etno Cafe, Food Hall Browary, Munja, Mykonos Greek & Restaurant Bar, Sobremesa Tapas Bar, Olivos Cafe & Restaurant, Le Paradox, Piccola Italia & Mediterraneo, Azjatka Browary Warszawskie i Japonki Sushi, Hamski Barber, Calypso Fitness Club, Strefa Piękna by Jóźwin i Kobielski, ADN Centrum Konferencyjne, Executive Laundry. Już wkrótce otworzą swe podwoje kolejne koncepty. Wśród nich Good Lood, Port Royal, Bombaj Masala, Crazy Butcher, Portside Prosto z Portu, Pizza Lecentano czy Executive Lounge.