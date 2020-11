Budowlanka wspiera gastronomię w trudnym czasie

Grupa ERBUD, jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, zdecydowała, by w miarę swoich możliwości pomóc branży gastronomicznej. W każdą środę do świąt Bożego Narodzenia pracownicy zamawiają obiad w lokalnej restauracji na koszt swojej firmy.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 24 listopada 2020 16:01

Główne zasady to 25 zł na obiad dla jednej osoby i posiłek co tydzień z innego miejsca, by wsparcie dla lokali gastronomicznych miało jak najszerszy zasięg - informuje zarząd spółki.

Byłoby świetnie, gdyby również inne duże firmy przedsięwzięły podobne działania na rzecz wsparcia gastronomii!