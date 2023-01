Burger idzie na dietę jaskiniowców i ketogeniczną

Czy burger może być pełnowartościowym i smacznym posiłkiem nawet przy trzymaniu diety? Według Zdrowej Krowy: tak. Stąd Paleo Burger, w którym bułkę zastąpiły warzywa. Jest też propozycja burgera dla osób na diecie ketogenicznej.

Dieta paleo - nazywana też dietą jaskiniowca, dietą epoki kamienia czy dietą epoki paleolitu - charakteryzuje się niskim spożyciem węglowodanów. Stawia się w niej na warzywa, owoce, jaja, orzechy i nasiona oraz mięso i ryby. Przy diecie paleo unika się produktów zbożowych oraz przetworzonych - mięsnych i mlecznych.

Pieczarka portobello zamiast bułki

Sieć lokali z daniami z wołowiny Zdrowa Krowa serwuje burgera dedykowanego osobom na diecie paleo.

- Pomysł na Paleo Burgera wziął się stąd, że my jako Zdrowa Krowa zawsze wspieraliśmy sportowców i utożsamialiśmy się z tą grupą docelową. Sportowcy oraz inne osoby, które są w tzw. treningu czy okresie przygotowawczym skrupulatnie weryfikują, co jedzą pod kątem zawartości mikro- i makroelementów. Chcą móc sobie pozwolić na burgera, ale takiego, który będzie zgodny z ich wymaganiami dietetycznymi - mówi horecatrends.pl Robert Kuc, CEO i właściciel w Zdrowa Krowa Franczyza, do której należą m.in. Zdrowa Krowa steki i burgery, Smile&Wine by Zdrowa Krowa.

Stąd - jak wskazuje - pomysł na Paleo Burgery, w których bułkę zastąpiła pieczarka portobello z grilla. Pieczarka portobello charakteryzuje się większym rozmiarem (średnica kapelusza to 10 cm lub więcej) i głębszym smakiem niż popularna pieczarka biała. W Zdrowej Krowie burgera paleo można też zamówić z awokado.

- Do Paleo Burgera jako dodatek świetnie pasują frytki z batatów - podpowiada szef Zdrowa Krowa i dodaje: - Burgera z pieczarką portobello zamawiają też goście, którzy nie jedzą pieczywa albo chcą spróbować takiego zestawienia, bo po prostu lubią pieczarki. W każdym z naszych burgerów można wymienić bułkę na pieczarkę portobello.

Dietetycy podpowiadają, że bułkę w burgerach można też zamienić na liście sałaty lodowej, grillowane połówki dużych pomidorów czy papryki, plastry bakłażana lub cukinii.

Keto Burger w bułce ketogenicznej

Zdrowa Krowa miała też pomysł na Keto Burgera. W burgerze tym stosuje bułkę ketogeniczną. Czym charakteryzuje się ten produkt? Robert Kuc zanim odpowie na to pytanie podkreśla, że rośnie zainteresowanie dietą ketogeniczną.

- Dieta ta opiera się na ograniczaniu do minimum spożycia węglowodanów, żeby organizm mógł w tzw. stanie ketozy czerpać energię z tłuszczy i białka. Proces produkcyjny bułki ketogenicznej jest tak skonstruowany, żeby sprostać tym wymaganiom - podaje Robert Kuc.

Keto Burger oprócz bułki ketogenicznej to wołowina, szpinak, pieczony kalafior, jajko sadzone, awokado, sos śmietanowo-serowy oraz sos aioli. Keto Burger kosztuje 34 zł.

Keto Burger w sieci Zdrowa Krowa.

W dowozie burger popularniejszy niż pizza

Burger stał się najpopularniejszym daniem w dowozie - wynika z raportu Food Trendów Pyszne.pl. W 2022 r. zdetronizował pizzę, która długo panowała na miejscu pierwszym. Z raportu wynika też, że cheesburger był w zeszłym roku najczęściej zamawianym daniem w Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Zaś w Lublinie, Katowicach i Wrocławiu był na miejscu drugim.

Pyszne.pl podaje też średnie ceny burgerów w poszczególnych miastach. Wynosiły one:

w Warszawie 27,32 zł

w Krakowie 26,46 zł

w Gdańsku 25,66 zł

w Lublinie 25,46 zł

w Łodzi 25,15 zł

w Katowicach 24,37 zł

we Wrocławiu 24,16 zł

w Poznaniu 23,04 zł.

Burger wygrywa nie tylko smakiem, ale i tym, że dobrze ''znosi'' dowóz. Segment ten wyróżnia się też różnorodnością. Na rynku pojawiają się zarówno nowe produkty, np. burger Façon Bouchère w ''stylu rzeźnika'' z grubo mielonego wołowiny...

... jak i sposoby przygotowywania wołowiny do burgera.

