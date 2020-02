Burger King chwali się, że Whoopery pleśnieją (wideo)

Burger King postanowił zareklamować swoje kanapki w dość niecodzienny sposób. Pochwalił się, że Whoppery pleśnieją - podaje "Rzeczpospolita".

Autor: Rzeczpospolita Data: 20 lutego 2020 11:39

Koncern wypuścił reklamę, na której pokazuje jak dzień po dniu pleśnieje Whopper. Kanapka była sfilmowana przez 34 dni. I na koniec jest niemal cała pokryta zielono-niebieską pleśnią. Według amerykańskiego koncernu to dowód na to, że jest całkowicie naturalna, bez dodatków konserwantów. "The beauty of no artificial preservatives" (Piękno braku sztucznych konserwantów) - przekonuje Burger King.

Koncern zapewnia, że od lat "ciężko pracuje" nad tym, by z kanapek serwowanych w swoich lokalach usunąć wszystkie nienaturalne konserwanty, barwniki spożywcze i sztuczne aromaty. -Do końca 2020 roku we wszystkich ponad 400 restauracjach w USA będą podawane tylko całkowicie naturalne kanapki - informuje telewizja CNN.