Burger King rozdaje uczniom burgery za rozwiązywanie szkolnych zadań

Burger King próbuje zachęcić konsumentów do korzystania z dostaw do domu podczas pandemii. Marka rozpoczęła kampanię skierowaną do uczniów, którzy zmuszeni są do nauki poza klasą - pisze portal marketingprzykawie.pl

Autor: marketingprzykawie.pl Data: 15 kwietnia 2020 16:06