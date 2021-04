Burger King wprowadza do menu roślinne nuggetsy

Burger King wprowadza do menu roślinne nuggetsy

Burger King we współpracy z The Vegetarian Butcher powiększa swoją roślinną rodzinę o nuggetsy. Można je zamawiać na wynos lub online we wszystkich restauracjach Burger King w całej Polsce.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 kwietnia 2021 17:49