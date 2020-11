Burger King zachęca do zamawiania w McDonald's

- Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy Was o to prosić. Podobnie jak nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy zachęcać Was do zamawiania jedzenia z KFC, Subwaya, Domino's Pizza, Pizza Hut - pisze w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Burger King. Restauracja namawia w ten sposób do wspierania dotkniętej skutkami pandemii branży gastronomicznej - pisze Business Insider.

