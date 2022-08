Burger za 51 zł. Skąd taka cena? Gastromachina tłumaczy

Łódzka burgerownia Gastromachina tłumaczy gościom przyczyny wzrostu cen. Niektóre burgery kosztują tam powyżej 50 zł.

Burger za 51 zł

Łódzka burgerownia Gastromachina postanowiła wytłumaczyć gościom, dlaczego ceny w menu wzrosły. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych właściciele lokalu rozpisali procentowo wzrost cen surowców, przygotowania i obsługi, podatków i opłat stałych oraz wytłumaczyli się z podwyżek.

Omówili też przykład burgera Czarna Perła (150g wołowiny, krewetki smażone na maśle, mango marynowane w rumie z habanero i limonką, pomidor, cebula czerwona, rukola, sałata, sos limonkowo-koperkowy, czarna bułka), który obecnie kosztuje 51 zł.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Gastromachina o wzrostach cen

"(...) podniosła się dyskusja na temat cen, szczególnie w związku z Czarną Perłą. Jako że zawsze graliśmy z Wami w otwarte karty, to możemy wytłumaczyć, skąd się biorą takie stawki.

Od wielu lat stosujemy dokładnie ten sam schemat w ich ustalaniu i aktualnie są one po prostu odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku.

Niestety koszty surowców bardzo szybko szybują w górę (szczególnie mięso, nasz podstawowy składnik), do tego dochodzą również mocno zwiększone koszty mediów, czynszu itp.

W kwestii Perły, oprócz kosztu składników, które są droższe (świeże mango, krewetki), dochodzi również wyższa stawka VAT niż przy innych daniach (od lipca 2020 r. owoce morza zostały uznane z towar luksusowy, przez co zarówno produkt, jak i dania, które je zawierają muszą być objęte tym podatkiem).

Co można z tym zrobić? Albo podnieść ceny, albo zmienić produkt na tańszy 😬 Druga opcja dla nas nie wchodzi w grę" - napisano

" Gastromachina to nasza pasja, zawsze trzymamy się filozofii uczciwej gastronomii. Nadal mamy zamiar kupować codziennie świeży antrykot, który sami obrabiamy, mielimy i formujemy w kotlety. Nadal mamy zamiar kupować dobrej jakości surowce do naszych dań. Wiemy doskonale, że przez lata właśnie to najbardziej docenialiście i to się nie zmieni. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii jakości!" - dodała burgerownia.