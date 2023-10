Burgery inne niż na zdjęciach. Gigant chce ukarania prawników za pozew zbiorowy

Autor: Paulina Piwowarek • Opublikowano: 21 października 2023 14:01

Burger King zwrócił się do sędziego o ukaranie prawników stojących za proponowanym pozwem zbiorowym, w którym oskarża się giganta fast foodów o oszukiwanie klientów co do wielkości jego burgerów i kanapek - podaje Reuters.