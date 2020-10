Burgery na śniadanie. Pasibus wprowadza menu śniadaniowe do kolejnych lokali

Od 21 października 2020 roku oferta śniadaniowa Pasibusa będzie dostępna w 10 lokalach sieci. Klienci będą mogli wybrać na śniadanie burgery m.in. z: hummusem, jajkiem sadzonym lub jajecznicą, a do tego zamówić kawę w preferencyjnej cenie.

Autor: horecatrends.pl Data: 21 października 2020 08:12

- Postanowiliśmy urozmaicić naszą ofertę o pozycje śniadaniowe, bo od dawna dochodziły do nas głosy, że burger z wołowiną nie dla każdego jest najlepszym posiłkiem rano. W naszych propozycjach śniadaniowych króluje jajko w różnej postaci oraz takie smaczne dodatki, jak autorski hummus czy grillowany boczek i guacamole. Z czasem planujemy wprowadzić do oferty śniadaniowej również coś na słodko - dla prawdziwych łakomczuchów – tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Codziennie od otwarcia do 12:00 w 10 lokalach Pasibusa będzie można spróbować propozycji śniadaniowych. W ofercie znalazły się m.in.: POLISZ - z jajkiem sadzonym, białym sosem, grillowanym boczkiem i sałatą lodową, JAJAMOLE - także z jajkiem sadzonym, hummusem, guacamole, chorizo, rukolą, zatarem i majonezem, HALAMUS - z hummusem, grillowanymi cebulą i pomidorem, serem cheddar, szczypiorem i majonezem, a także BOCZUŚ - z jajecznicą, grillowanymi pieczarkami i boczkiem, serem cheddar, majonezem i szczypiorem.

Wszystkie burgery śniadaniowe podawane są w maślanych bułkach i kosztują od 8 do 11 zł. W ofercie śniadaniowej jest również HUMMUS BOWL za 15 zł. To miska wypełniona hummusem, jajkiem sadzonym, grillowanymi cebulą i pomidorem, a także papryczką jalapeno, szczypiorem i zatarem. Do śniadaniowego burgera klienci Pasibusa mogą dokupić pyszną i aromatyczną kawę za 5 zł.

Oferta śniadaniowa Pasibusa jest wprowadzana do lokali w: galerii Magnolia Park i Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, galerii Posnania w Poznaniu, Silesia City Center w Katowicach, Galerii Warmińskiej w Olsztynie, Galaxy Centrum w Szczecinie oraz Manufakturze w Łodzi.

Wcześniej - w czerwcu br. marka burgerowni uruchomiła menu śniadaniowe w 2 wrocławskich lokalach działających w galeriach Wroclavia i Fashion Outlet we Wrocławiu.

Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. W Polsce działa 26 lokali pod marką Pasibus, w tym 9 restauracji stworzonych we współpracy ze spółką Helios.