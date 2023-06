Burneika Burger w Katowicach zamknięty. Lokal Hardkorowego Koksa działał 3 miesiące

Robert Burneika pierwszy lokal pod szyldem Burneika Burger, czyli "Burgery bez lipy" otworzył w połowie 2022 r. przy ul. Kopijników 42 na warszawskiej Białołęce (obok Burneika Sports Gym). Kilka miesięcy po starcie burgerowni kulturysta poinformował, że chce rozwijać swój gastronomiczny biznes i rusza z franczyzą na Burneika Burger.

Menu Burneika Burger to jedynie cztery burgery: Burger ‘’Nie ma lipy’’, Burger ‘’’Jest pompa’’, Burger ‘’Hardkorowy’’ oraz burger bez mięsa z beyond meat ‘’ Burger Kanapeczka. Można je zamówić solo albo w zestawach z napojem i frytkami. Ceny mieszczą się w przedziale od 33 zł do 55 zł.

- Menu jest stałe i proste, nie robimy żadnych cudów. Tak chciałem, bo według mnie menu na 20 pozycji to ryzyko strat, a nam zależy na dobrym biznesie i dobrej jakości - mówił horecatrends.pl w styczniu 2023 r. Hardkorowy Koksu.

Burneika Burger w Katowicach otworzył się w ostatnich dniach lutego

W otwarciu katowickiego lokalu Burneika Burger przy ul. Warszawskiej 23 uczestniczył sam kulturysta Robert Burneika z żoną Kają. Lokal wystartował w niedzielę 26 lutego. Zamknął się 31 maja 2023 r.

Burneika Burger w Katowicach.

Franczyzobiorca nie zdradza powodów zakończenia działalności Burneika Burger w Katowicach. Być może zawinił wielki remont ulicy Warszawskiej, przy której znajduje się kamienica, gdzie działał lokal z burgerami Hardkorowego Koksa?

Burneika Burger - powstają nowe lokale, do menu wskakują nowości

Ze strony internetowej Burneika Burger wynika, że lokale z burgerami Roberta Burneiki działają obecnie w Warszawie, Starych Babicach, Gdyni, Poznaniu, Ząbkach, Kołobrzegu i Krakowie.

Na swoich mediach społecznościowych Hardkorowy Koksu informuje o nowościach w menu Burneika Burger. Są to np. burger Chicken Lipen ze stripsami z kurczaka 29 zł czy Chicken Strips 19 zł (5 stripsów + sos do wyboru).