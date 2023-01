Burneika Burger: wkrótce 3 nowe lokale – dwa w dużych miastach, jeden pod Warszawą

W połowie 2022 r. Robert Burneika otworzył Burneika Burger, czyli "Burgery bez lipy" przy ul. Kopijników 42 na warszawskiej Białołęce (obok Burneika Sports Gym). Kilka miesięcy po starcie burgerowni kulturysta poinformował, że chce rozwijać swój gastronomiczny biznes i rusza z franczyzą na Burneika Burger.

Robert Burneika rozwija swoją gastronomiczną franczyzę

Obecnie pod szyldem ‘’Burneika Burger’’ działają trzy lokale: dwa lokale należące bezpośrednio do Roberta Burneiki oraz jeden w formie franczyzy. Znajdują się w Warszawie oraz w Starych Babicach.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Kolejne trzy Burneika Burger właśnie powstają. Będą to lokale w Gdyni, Katowicach (przy ul. Warszawskiej 23) i Ząbkach pod Warszawą. Ich otwarcie jest planowane mniej więcej w tym samym czasie, w drugiej połowie lutego - mówi horecatrends.pl Robert Burneika i dodaje, że w toku są rozmowy na temat kolejnych lokalizacji.

W ofercie dla franczyzobiorców sportowiec podaje m.in. że projekt aranżacji lokalu jest organizowany przez jego firmę, zaopatruje swoje lokale w wszystkie niezbędne materiały reklamowe, a dzięki własnej centrali zaopatrzenia franczyzobiorca może liczyć na terminowe dostawy produktów do lokalu. Informuje też, że franczyzobiorca Burneika Burger nie musi posiadać żadnego doświadczenia gastronomicznego - firma zapewnia szkolenia podczas trwania całej umowy.

Burgery bez lipy - co w menu Burneika Burger?

Menu Burneika Burger to jedynie cztery burgery: Burger ‘’Nie ma lipy’’, Burger ‘’’Jest pompa’’, Burger ‘’Hardkorowy’’ oraz burger bez mięsa z beyond meat ‘’ Burger Kanapeczka. Można je zamówić solo albo w zestawach z napojem i frytkami. Kosztują od 33 do 55 zł.

Czy to wystarcza miłośnikom burgerów?

- Menu jest stałe i proste, nie robimy żadnych cudów. Tak chciałem, bo według mnie menu na 20 pozycji to ryzyko strat, a nam zależy na dobrym biznesie i dobrej jakości - mówi horecatrends.pl Hardkorowy Koksu.

Czy sam Robert Burneika jada w Burneika Burger, czy sportowiec kulturysta może sobie pozwolić na burgery?

- Oczywiście, że tak, bo mamy zdrowy produkt. Gdybym ja tego nie jadł, nie sprzedawałbym tego. Stworzyliśmy burger z mięsa, które nie jest mrożone, jak to bywa w wielu burgerowniach. Nie dodajemy żadnych dziwnych składników do wołowiny, tylko przyprawy. Jest zdrowo, jak się zje tego burgera, nic się nie dzieje z żołądkiem, dobrze się trawi - zapewnia.

Czy goście Burneika Burger i fani kulturysty pytają go o to, czy zamierza serwować kojarzone z nim ‘’stejki’’?

- Pytają się cały czas, a ja im odpowiadam, burger jest stejk tylko zmielony - śmieje się Robert Burneika. - Największy burger w Burneika Burger to 450 gramów wołowiny, więc jak go ktoś zje, to tak jakby zjadł stejka.

Hardkorowy Koksu będzie na otwarciach lokali

Robert Burneika zapewnia, że będzie na otwarciu wszystkich nowych lokali pod szyldem Burneika Burgers.

- Na co dzień bywam w naszym lokalu, a teraz, gdy rozmawiamy, jadę właśnie do Starych Babic, gdzie rusza dowóz i chcę nagrać filmik reklamujący dostawy naszych burgerów - mówi.

W rozmowie z horecatrends.pl przyznaje, że cieszy go ten biznes…

- Lubię jeść, lubię mięso, dlatego to robię - podkreśla Robert Burneika.