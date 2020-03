Cacek: Liczymy, że rząd będzie systematycznie aktualizował zakres pomocy dla gastronomii

View this post on Instagram

- Nie od dzisiaj wiadomo, że gastro to bardzo nieprzewidywalny biznes i bardzo duża jego część ciągle balansuje na krawędzi. Mało kto zabezpieczył się na okoliczność, która na nas spadła - mówi @adamchrzastowski, szef kuchni i konsultant kulinarny 🍽😷🥘 . #adamchrzastowski #gastrojobs #gastronomia #gastro #restauracje #restauracja #restaurant #restaurants #koronawirus #coronavirus #epidemia #pandemia #linkwbio #horeca #horecatrends