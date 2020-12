Koncept gastronomiczny Caffe MOYA rozszerza swoje menu. Do świeżo pieczonej pizzy, stripsów serwowanych z frytkami, zapiekanek i hot-dogów, dołącza Burger na Wypasie.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 10 grudnia 2020 14:05

W skład burgera wchodzą soczysta wołowina, smażony boczek, ser Gouda, sałatka szwedzka, sos amerykański, sałata lollo bionda, czerwona cebula i pomidor. Wszystko to zamknięte w chrupiącym pszenno-żytnim mini-chlebku. Burger na Wypasie występuje w trzech wersjach – solo oraz w zestawach z frytkami lub z frytkami i Coca-Colą. Dostępny jest na wybranych stacjach MOYA.

- Hamburgery znamy w Polsce już od ponad dwudziestu lat. Obok pizzy czy hot-dogów są to najpopularniejsze potrawy „na szybko”. Dzisiaj klienci wymagają jednak nie tylko tego, żeby dania były przygotowane niemal natychmiast. Muszą być one smaczne i wysokiej jakości. Taki właśnie jest nasz Burger na Wypasie. Pyszna wołowina pochodząca od polskiego producenta, smakowite, pieczołowicie dobrane dodatki oraz coś, co szczególnie wyróżnia naszego burgera, czyli chrupiący, pszenno-żytni chlebek – mówi Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Burger na Wypasie dostępny jest na wybranych stacjach MOYA.

Koncept gastronomiczny Caffe MOYA jest obecny na niemal wszystkich stacjach paliw sieci MOYA. Podstawą konceptu jest osiem rodzajów kawy serwowanej z samoobsługowego ekspresu oraz wybór produktów gastronomii podstawowej: hot-dogów, zapiekanek i ciastek.

W ubiegłym roku w Caffe MOYA pojawiła się też nowa kategoria produktów o nazwie „dania z pieca”, czyli dań typowo obiadowych, przygotowywanych na miejscu na zamówienie klienta. W tej ofercie znaleźć można prawdziwie włoską pizzę, pierogi prosto z pieca czy chrupiące stripsy z kurczaka podawane ze złocistymi frytkami.