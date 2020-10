Cała Polska w żółci i czerwieni. Co to oznacza dla gastronomii?

W związku z kolejnymi rekordowymi liczbami zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa rząd Polski zdecydował o wprowadzeniu strefy żółtej w całym kraju, z wyłączeniem miast i powiatów będących w strefie czerwonej. Jak odczuje to sektor gastronomiczny?

Autor: Jakub Szymanek, www.horecatrends.pl Data: 09 października 2020 06:59

W czwartkowe popołudnie, 8 października, premier Mateusz Morawiecki oraz Adam Niedzielski, minister zdrowia, ogłosili, że od 10 października strefą żółtą w związku z pandemią Covid-19 zostanie objęty cały kraj, poza powiatami i miastami, które już wcześniej były w strefie czerwonej.

– Od 10 października wprowadzamy zasady strefy żółtej na cały kraj. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i komunikacji. W strefie żółtej mielibyśmy ok. 100 powiatów, dlatego zdecydowaliśmy się na to jasne rozwiązanie – powiedział Mateusz Morawiecki.

fot. twitter.com/MZ_GOV_PL

W maseczce na świeżym powietrzu

Główną zmianą związaną z wprowadzenie strefy żółtej w całym kraju w porównaniu z dotychczasowym funkcjonowaniem większości ludzi jest obowiązek zasłanie nosa i ust, już nie tylko w przestrzeni publicznej – sklepach czy komunikacji miejskiej, ale także na świeżym powietrzu. Pod tym względem strefa żółta zrówna się ze strefą czerwoną.

Tak jak było do tej pory, obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje dalej w lokalach i ogródkach gastronomicznych. Dotyczy to zarówno obsługi, jak i gości. Klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc w restauracji, w których będą spożywać posiłki lub napoje. Do tego, według rozporządzenia rządu na terenie całego kraju w wszystkich lokalach gastronomicznych należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

– Przed wejściem do restauracji, nasza Concierge mierzy każdemu z gości temperaturę. Obowiązkowo prosimy o zdezynfekowanie rąk. Każdy ma możliwość skorzystania z jednorazowych maseczek, które są do dyspozycji naszych gości przy wejściu. Stoliki w restauracji ustawione są w odstępach zalecanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – mówi Milena Rafałko, Marketing & PR Manager w Selavi Warsaw.

– Cała nasza obsługa dbając o najwyższy standard serwisu, pracuje w maseczkach. Stan zdrowia obsługi kontrolowany jest codziennie przez Managera prowadzącego zmianę. Stoły są dezynfekowane po każdym gościu. Dodatkowo w łazienkach można skorzystać z płynów do dezynfekcji. Informujemy, że nasza restauracja jest sprzątana codziennie przez obsługę oraz dodatkowo przez firmę zewnętrzną dwa razy w tygodniu. Wnętrze restauracji jest ozonowane. Wspólnie dbamy o to żeby nasi Goście oraz obsługa czuli się u nas bezpiecznie – dodaje.

Z kolei od najbliższej soboty lokale, które w dzień były jadłodajniami, a wieczorem zmieniały się klub, będą musiały zaprzestać takiej praktyki. Według nowego rozporządzenia rządu w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie będzie można od 10 października udostępniać miejsc do tańczenia.