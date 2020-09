Campanile ponowne otwiera restauracje w Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu

View this post on Instagram

Iglotex: Korygujemy założenia w szczególności w obszarze HoReCa - Segment HoReCa z pewnością jest jednym z największych poszkodowanych przez COVID-19. Całkowite zamknięcie lokali gastronomicznych, hoteli i szkół, zakaz organizacji imprez masowych był potężnym ciosem dla sektora- mówi Maciej Włodarczyk, prezes Igloteksu. #iglotex #dostawcy #dostawajedzenia #zywnosc #horeca #gastronomia #gastronomiawczasiepandemii #pomoc #wspolpraca #pandemia #horecatrends